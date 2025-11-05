「少年股神」勇敢衝進市場！ 9月新開戶近7成30歲以下

隨著台股表現亮眼與存款利率偏低，越來越多年輕人開始提早進入投資市場，不論股票、ETF或基金，理財觀念正在年輕族群中快速普及。對許多大學生而言，投資已不再是出社會後的理財選項，而是累積財富、對抗通膨的重要方式。

9月新開戶近7成30歲以下。（圖／TVBS）

台大經濟系學生陳同學表示，自己主要選擇大型個股如台積電或聯發科，價格相對低點時購入，並以長線持有、依靠股利累積被動收入為目標。台大心理所徐同學則認為，股市現況良好，透過投資也能增加額外零用金。陳同學進一步指出，不同年輕人的投資方式各異，有人偏好傳統股票，有人投資ETF或比特幣，投資選擇呈現多元化趨勢。

這個趨勢也反映在證交所的最新統計上，今年9月開戶總數突破1361萬人，較8月增加4萬5852人，再創歷史新高。其中，30歲以下族群成為新開戶最大主力，單月新增超過3萬人，占比近七成。分析師指出，主要原因在於股市表現亮眼，加上低利環境，吸引年輕人投入股市尋求報酬機會。

年輕人提早進入投資市場。（圖／TVBS）

分析師阮蕙慈表示，全球年輕人投資比例上升不只台灣現象，美國Robinhood平台用戶平均年齡僅31歲，且多集中在20歲出頭族群。投信公司ETF研究團隊協理游日傑指出，影音平台與AI工具推動資訊普及，使投資門檻降低，而ETF等理財工具也讓年輕人更容易配置資產與建立策略。

專家建議，年輕投資人應將投資視為長期學習歷程，可從ETF入門，透過分散風險建立穩定基礎，並以簡單、長期、可持續為原則，避免頻繁操作。同時，可運用「核心－衛星」策略進行資產配置。核心資產能長期提供穩定獲利的標的，波動度相對較小、風險較低。衛星標的則配置高股息防禦型商品，占比約兩至三成，以穩健方式尋求成長機會。

然而，近期美股漲勢驚人，標普500指數自2022年10月AI熱潮以來累計上漲近90%，牛市已持續三年。大摩分析指出，市場已接近「第七局」而非初期階段。阮蕙慈分析，從今年第四季至明年，AI應用能否持續跟上建置速度將成為市場關鍵。她認為，AI並非短期泡沫，而是近代最具影響力的科技創新之一，目前整體風險仍屬可控。不過，隨著股市短期漲勢過熱，仍須留意可能出現的技術性回檔。

整體而言，年輕世代提早入市有助於資產累積，但選股策略與風險控管同樣重要。建立穩定的投資習慣、確保資訊正確及資產分散，才能真正發揮複利效應與長期報酬。

