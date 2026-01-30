少年腦補手機消失懸疑劇 真相原來藏在置物籃裡

▲ 少年與同學外出宵夜返抵宿舍時，驚覺手機不見，心急的兩人腦補了一齣手機消失懸疑劇。

【記者 鄭瑞芳／台中 報導】臺中市南區一名13歲的馮姓少年與同學外出購買宵夜返抵宿舍時，才驚覺手機不見，一時心急回想過程，誤以為曾有機車騎士靠近單車置物籃取走手機，因而報警求助。員警到場後，僅憑一個簡單動作便迅速釐清手機下落，讓這場虛驚順利落幕。

臺中市政府警察局第三分局健康派出所巡佐林勝助、警員簡永昇於日前晚間8點多執行巡邏勤務時，獲報南區高工路與南和路口有民眾需要協助，隨即趕赴現場。員警到場後，發現兩名少年神情焦急地站在路旁，顯得十分不安。

經了解，馮姓少年與同學騎乘共享單車外出購買宵夜，準備返回宿舍時，才驚覺手機不見，遍尋不著手機的兩人仔細回想過程，想起稍早因共享單車電量不足，曾在中途站點停車更換車輛，當時兩人聊了一會兒才再度出發。期間曾注意到一輛機車靠近單車前方的置物籃，因而懷疑手機可能遭騎士趁隙取走，心急之下向警方求助。

▲員警撥打少年電話，發現真相就藏在共享單車的置物籃裡。

員警了解狀況後，先嘗試撥打馮姓少年的手機，沒想到電話竟有人接聽，謎底揭曉後，也讓現場眾人哭笑不得。原來馮姓少年更換共享單車時，忘記將手機一併取走，隨後共享單車調度員進行車輛調度時，聽見置物籃內傳來鈴聲，才發現這支被遺忘的手機。員警立即帶著兩名少年與調度員會合，順利取回手機後，馮姓少年終於鬆了一口氣，不好意思地向警方表達感謝。

警方提醒，民眾騎乘代步工具、搭乘大眾運輸或是前往公共場所時，都請隨時注意自己身邊的貴重物品，務必將貴重物品置於包包內等較不易掉落之處，離開前也應記得再次檢查是否有遺留物品，避免造成財物損失。而民眾外出時倘若遺失物品，除可撥打110報警協尋，亦可至內政部警政署「拾得遺失物管理系統」，查詢自己的遺失物品是否已被熱心民眾送交警察單位。（照片記者鄭瑞芳翻攝）