少年藏刀闖基隆法院！法警攔下釐清動機

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基隆司法大廈今（12）日上午驚傳少年攜刀進入法院事件。一名依少年法庭通知到案的曾姓少年，上午背著黑色背包進入法院時，首次安檢並未發現異狀；但他在上午10時50分第二度進入法院時，遭法警透過X光機發現包內藏有一把約10公分長的小刀，當場被攔下並通報警方處理。

基隆少年二度進法院遭查獲藏刀，法警喝止送警釐清動機。（圖／翻攝畫面，下同）

據了解，輪值的陳姓法警在檢視X光機畫面時，發現背包內出現異常銳利陰影，確認為刀械後立刻喝令少年不得移動，並查扣背包、阻止其進入法院，同時通知法警長張庭傑到場支援。警方到場後詢問刀械來源，曾姓少年坦承小刀為自己所有，但對於攜刀原因僅稱是「隨身物品」。

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警方指出，曾少身上僅攜帶少年法庭通知書，未帶任何身分證件，因此已將人帶回派出所釐清身分。由於少年兩次進出法院期間是否曾外出取刀，以及是否涉及防身或其他意圖，仍有待警方進一步調查釐清。

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