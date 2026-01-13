少年觸法人次呈現下降趨勢 高虹安：跨網絡防制奏效





新竹市警察局針對114年少年觸法案件進行統計分析，並與113年資料交叉比對，114年少年觸法人次呈現下降趨勢，顯示新竹市政府持續推動各項預防、輔導及保護作為逐步展現成效，已發揮具體效益。

市長高虹安表示，少年犯罪防制不能只靠單一單位，市府已整合警政、教育社政及司法單位等跨網絡資源，透過預防宣導、即時介入與持續輔導並行的策略，從源頭降低少年誤觸法網或成為被害者的風險，陪伴孩子走在正確的成長道路上。

警察局長許頌嘉表示，經統計分析，新竹市114年少年觸法類型前五項依序為詐欺、竊盜、傷害、妨害性自主及妨害秩序。其中竊盜、傷害及妨害秩序案件均較113年明顯下降，尤以妨害秩序案件降幅達45%最為顯著，顯示市府推動「預防優先、即時介入、持續輔導」的整體策略，已發揮具體效益。

警察局指出，114年少年觸法案件中以詐欺案件居首，涉案型態多為擔任提款車手或販賣帳戶。部分少年因社會經驗不足、法治觀念薄弱，易遭詐欺集團吸收，成為犯罪鏈中最下游角色，提醒家長應多留意孩子的交友情形與金錢使用狀況，及早關心、適時引導。

警察局說明，為有效降低少年涉詐風險，市府已依市長指示，針對曾涉詐少年加強關懷輔導，並持續精進犯罪預防作為，透過數據分析與情資運用，掌握少年犯罪趨勢，同時深化校園法治教育宣導，建立正確法律觀念。

