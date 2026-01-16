少年試膽闖空屋驚見億元現金！16學生狂搬錢買毒品

根據日本媒體報導，這起離奇竊案發生在去年5月至6月期間，地點位於沖繩本島一處荒廢多年的空屋。沖繩縣警方15日證實，共有12名男國中生及4名男高中生涉及此案，已全數依侵入住宅及竊盜罪嫌函送法辦。

涉案少年在偵訊時坦承，最初進入空屋純粹是為了試膽，沒想到在屋內發現大量現金。這群學生隨後頻繁出入該處，陸續竊取約1億日圓的現金。根據供詞，他們將偷來的錢用於吃喝玩樂，甚至購買年輕人間流行的「喪屍煙彈」等毒品。

這棟空屋所在土地由居住在沖繩縣內外的親戚共同持有，已至少20年以上無人居住。土地關係人表示，該建築約建於50年前，原為一名外縣市企業家所有，當年相當氣派，承載著親族許多回憶。由於建築老舊，目前正協調拆除事宜。

對於屋內竟藏有如此巨額現金，土地關係人表示完全不知情。他們對房屋長期處於空置狀態感到無奈，沒想到會發生這種社會案件。儘管房屋即將拆除，土地關係人仍希望這群少年能為自己的行為贖罪，徹底改過自新。

全案已於去年11月中旬正式函送法辦，目前進入司法程序。這起案件不僅震驚當地社會，也引發各界對青少年教育及空屋管理問題的關注。

