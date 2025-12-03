台中南屯驚見17歲少年持刀對母！危急時刻熱心男挺身制止奪刀，母親左臂雖遭劃傷無大礙。據悉，少年平日與父送飲料，因當天未能前往加上天氣影響情緒而失控。所幸在母親與熱心民眾合力下化解危機，警方表示「當事人均不提告」。專家呼籲，氣候變化恐影響特定族群情緒，應多加留意。

少年路邊持刀！左手臂遭劃傷 路人「安全帽救援」化解危機。(圖／民眾提供)

台中南屯一處飲料店前驚險一幕，一名 17 歲少年因情緒失控在路旁持刀對著自己的媽媽，危急時刻幸有熱心男子挺身而出，用安全帽成功制止並奪下刀子。事件發生在12/03中午 12 點多，少年的媽媽左手臂雖遭劃傷但無大礙。據了解，少年平時會跟著爸爸送飲料，當天因爸爸不讓他去而生氣，加上天氣變化影響情緒，導致失控舉動。所幸在熱心民眾和媽媽的共同努力下，避免了嚴重傷亡。

少年持刀占路邊 熱心男安全帽壓制奪刀救援。(圖／民眾提供)

這起事件發生在台中南屯一家飲料店前方，當時一名 17 歲少年突然持刀站在路邊，嚇壞了路過的民眾。附近店家表示，這名少年之前就會有亂叫的行為，但這次的情況明顯更加危險，疑似是與媽媽發生爭吵後，少年情緒失控持刀對著媽媽。

疑似是與媽媽發生爭吵後，少年情緒失控持刀對著媽媽。(圖／民眾提供)

危急時刻，附近素食店的一名男顧客見狀，立即請店家幫忙照顧自己的小孩後，勇敢衝上前去協助。這位熱心男子拿著安全帽制止少年，並成功將人壓制在地。少年的媽媽也在旁邊幫忙壓住兒子，讓熱心男子有機會成功奪下刀子。目擊民眾描述當時情況非常緊張，有人立即呼籲希望警方趕快到場處理。

少年的媽媽表示，兒子平常會跟爸爸一起送飲料，但當天爸爸不讓他去，因此感到生氣。她解釋道，氣候變化會影響兒子的心情，而兒子每個月都有定期回診。這對夫妻經營飲料店，平時都會把兒子帶在身邊照顧。在這次事件中，媽媽的左手臂雖然遭到劃傷，但她表示「還好，就這樣子而已」，並對路人的幫忙表達了感謝。

媽媽的左手臂雖然遭到劃傷，但她表示「還好，就這樣子而已」，並對路人的幫忙表達了感謝。(圖／民眾提供)

大墩所長顏宥騏表示，衝突現場造成母親左手輕微劃傷，所幸並無大礙，當事人均不提告。這起事件最終能夠平安落幕，要歸功於熱心民眾的及時協助，以及媽媽始終陪伴在側，共同防止了情緒失控的瞬間演變成更嚴重的後果。

