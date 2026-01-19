少年載妹夜衝突「心肌梗塞」 醫：血管興奮到抽筋了！

一名剛入學的18歲大學新鮮人，因載著心儀對象前往陽明山夜遊，在連續熬夜的疲憊狀態加上情緒亢奮的雙重影響下，胸口突然出現如同巨石壓頂般的劇烈悶痛。振興醫院在臉書分享這起罕見病例，該名少年硬撐著騎車下山時已臉色慘白，緊急送醫後經檢查發現冠狀動脈已呈現完全堵塞狀態，確診為急性心肌梗塞，所幸透過藥物緊急治療後成功救回性命。

一名18歲大學新鮮人載著心儀對象前往陽明山夜遊，胸口突然出現如同巨石壓頂般的劇烈悶痛。 （示意圖／Pixabay）

心臟內科醫師在診療過程中發現，這名年輕患者雖然沒有三高病史，冠狀動脈卻出現完全堵塞的危急情況。醫師指出，主要原因並非一般常見的血管老化問題，而是由於作息劇烈變化、飲酒以及交感神經高度興奮等因素共同誘發的「心血管痙攣」現象。

振興醫院說明，這種心血管痙攣就像是心臟血管發生「抽筋」，會造成心臟暫時性缺氧，進而引發胸悶、冷汗等症狀，嚴重時甚至可能誘發致命的心律不整或導致猝死。

振興醫院進一步解釋，心肌梗塞可細分為5種不同類型。最常見的第1型心肌梗塞，通常是因冠狀動脈內的斑塊破裂或侵蝕，引發血栓形成而直接阻斷血流，就像水管內部結構毀壞造成無預警阻塞。

第2型心肌梗塞則與「供需失衡」有關，並非血管本身突然破裂，而是心臟的氧氣需求過高或供應不足，導致心肌因長期缺氧而受損。這名大一生的心肌梗塞原因，正是屬於因作息劇變、飲酒及交感神經高度興奮所誘發的心血管痙攣，使心臟血管如同「抽筋」般，造成心臟暫時缺氧並引起胸悶、冷汗，嚴重時甚至會誘發致命的心律不整或猝死。

熬夜對身體的傷害遠超過一般人想像，當睡眠時間掉到4小時以下連續三天，心血管疾病風險可能飆升至2到3倍。（圖／Photo AC）

至於第3型心肌梗塞，通常是發生突然且不可預期的心臟驟停；第4型則發生在進行心導管手術的過程中或之後;第5型則是與心臟外科手術(如繞道手術)相關。

振興醫院特別提醒，像這名大一生所經歷的心血管痙攣，常在半夜或清晨時段發生，常見的誘發因子包含吸菸、壓力、熬夜、低溫刺激或飲酒等。即便症狀有時會在幾分鐘後自行緩解，但危險性仍不容輕忽。振興醫院呼籲年輕族群，當身體發出胸悶等警訊時，最好及時就醫接受檢查。

