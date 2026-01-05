少年迷途街頭徘徊 員警即時安置守護

圖說：臺北市信義分局福德街派出所警員彭崇育、李博涵。

【民眾網編輯方笙楠臺北報導】臺北市信義分局福德街派出所警員李博涵、彭崇育日前接獲民眾報案，指稱轄內道路上有一名約15、16歲少年疑似患有精神障礙，在路上徘徊遊走。員警獲報後立即趕赴現場處理，並一眼認出該名少年為轄內熟悉住戶，隨即上前關懷安撫其情緒，避免發生危險，並將人安全護送返所安置。

經警方了解，該名少年患有嚴重自閉症，平日與母親相依為命，生活起居多由母親一人獨自照料。少年因病症影響，時常自行外出迷途，警方過往亦多次協助尋回，對其家庭狀況相當熟悉，平時亦持續給予關懷與必要協助。

案發當日，母親於忠孝東路經營店面，因工作繁忙一時未察覺少年自行外出，待發現時已不見蹤影，焦急萬分。所幸母親平時有替兒子配戴定位裝置，循定位方向尋找並同步通報警方。員警護送少年進入派出所時，母親正好趕抵所內，見兒子平安無恙，當場拭淚，頻頻向警方致謝，場面溫馨感人。

信義分局表示，警方將持續關懷轄內身心障礙及弱勢家庭，並呼籲家屬可為親人配戴識別證或定位設備，加強日常安全防護；如遇緊急狀況，請立即撥打110求助，警民攜手守護社區安全。