少年過夜女同學被家長摑臉！大姊頭出手報復被判刑…懷孕求輕判法官准了

記者洪正達／高雄報導

王女教唆男友帶人為小弟報仇，後來二審法官審理時，考量她已懷孕9個月酌情減刑。（示意圖／Pixabay）

高雄王姓女子為一名大姊頭，2023年3月間得知旗下的少年到女同學家過夜遭到對方父親掌摑後，不滿自己小弟被打，於是教唆王姓男友等人毆打女方父親，案經高雄高分院審理後，考量到王女已懷孕32週以上，依傷害罪判處4個月徒刑，

判決指出，少年2022年3月15日凌晨到住在六龜的潘姓女同學家過夜，潘父發現後氣憤掌摑少年，少年不甘心狀告王女，要大姊頭為她出氣，王女於是找來王姓男友及2名同夥前往六龜報復；當天下午5點多眾人開車抵達潘家後，其中2男拿起球棒就對潘父頭、手、背等部位毆打，事後送醫發現輕微腦盪等。

廣告 廣告

警方獲報後循線將包含王女在內的3人逮捕，少年則被少家法院裁定交付保護管束，另王女在檢方偵結後依傷害罪起訴，王男則未到庭遭通緝；只不過後來橋頭地院審理時依傷害罪判處王女5個月徒刑，但王女不服上訴要求法官給予緩刑，案經高雄高分院調查後，審酌王女至今未與潘父和解，但又考量她已懷孕9個月，因此改判她4個月徒刑。



不良行為，請勿模仿！

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

「小美要不要拔罐、刮痧？」高雄色男主管「髒手靠胸揉捏」代價出爐！

88橋下車禍！高雄男騎士一路狂飆剎不停…7旬嬤載孫被追撞 1死1受傷

又一個不看路！高雄自小客左轉搶快…海巡隊阿兵哥斷魂 驚悚畫面曝光

凌晨公園談判… 折疊刀猛刺 3人被打進醫院「胸中刀、棒敲頭」結局曝

