少年開槍掃射茶行畫面曝 用槍生疏.當街冷靜換彈匣

台中太平區5日發生驚悚槍擊，一名再過11天即將滿18歲的少年，持槍朝茶行狂轟20多發，最新監視器畫面也曝光，少年犯案過程，持槍動作看起來不熟練，過程遭遇卡彈，不過卻冷靜排除故障，更換彈匣，當時還有車輛經過，少年也沒在怕，行徑相當大膽，隨後刻意選擇離案發地9公里外的，南屯區第四分局投案，對於槍枝來源一再改口，不過沒當過兵的少年，卻擁有改槍跟卡彈換彈匣的能力，疑似背後有高人指點。

少年手持一把疑似改造過的長槍，快步走到茶行的正門口，站定好位置舉起槍，不過看起來沒有很熟練，連槍托都沒有抵在肩窩上，一陣射擊後發現卡彈，但他沒有慌張逃離，冷靜的更換第2個彈匣繼續射擊，當時還有兩台機車經過，但少年沒在怕。

直到子彈打光，卸下第二個彈匣丟在地上，才步行離開現場，監視器畫面還原，5日在台中太平區一家茶行，被開槍的過程將近一分鐘，茶行1樓玻璃門彈孔密密麻麻，現場至少開了20幾槍，大白天站在茶行門口開槍，雖然沒有人受傷，但整起事件卻疑點重重。

開槍的少年，距離法定成年18歲，僅剩短短11天，但詭異的是他未成年，沒有任何軍事背景，卻不單單只會扣下扳機，甚至有排除槍枝故障的能力，恐怕背後有人指點，令人起疑的還有，從案發地太平開始，在逃逸路線上，會經過轄區太平分局的新平派出所，沿途還有第一分局，但少年卻選擇9公里外的第四分局進行投案，刻意捨近求遠。

在製作筆錄時，被問到槍枝來源，先是供稱是已故友人提供，後又改口是去世的爸爸留下，根本死無對證，企圖一肩扛下所有刑責，雖然少年自稱是單純酒後衝突，但他在大白天在現場連續開槍一分鐘，行徑大膽，加上熟練的裝彈技術和縝密的投案路線，不免讓人懷疑，背後恐怕有藏鏡人指點教唆。

