少年騎單車摔落12公尺橋下！消防垂降吊掛救援 意識清醒送醫

消防人員獲報後趕抵現場，順利將少年吊掛上橋送醫。（民眾提供）

南投縣魚池鄉今（18）日上午，一名年約13歲的少年騎腳踏車行經大林橋時，不慎撞上護欄，摔落約12公尺深的橋下。消防人員獲報後趕抵現場，順利將少年吊掛上橋送醫，所幸意識清楚，暫無生命危險。

少年摔落約12公尺橋下 意識清醒無法移動

南投縣消防局指出，上午10時35分接獲報案，有一名年約13歲的少年騎腳踏車摔落魚池鄉大林橋下。消防人員到場發現，少年倒臥在溪床上，意識清醒但無法自行移動，橋上橋下落差約12公尺。

消防評估地形 架設下降繩索救援

經評估後，消防人員於橋面架設下降繩索，垂降至溪底，攜帶救護器材先行評估傷勢並安撫少年情緒，隨後以擔架協助固定傷者，同時，橋面上方同步架設省力拖拉系統，待傷患完成固定後，於上午11時25分將少年安全吊掛至路面，交由救護車送往埔里榮民醫院進一步治療。

