少數否決多數 民主名存實亡

學者抨擊，憲法法庭不當「護憲者」，卻開始為政治「創造」憲法，憲政體制崩壞。（本報資料照片）

回顧歷史，民主體制的瓦解，往往不是從廢除議會或取消選舉開始。十九世紀的拿破崙三世，正是在保留議會、法院與選舉形式的情況下，透過法律解釋與程序操作，逐步掏空制衡機制，最終將權力集中於總統一身；二十世紀德國的經驗亦顯示，法院很少是在一夕之間被關閉，而是先被「說服」為政治服務。我國的民主制度目前尚存，但當憲法法庭開始「創建」憲法，立法院的監督權正遭到剝奪，總統集大權於一身，民主已逐漸走向名存實亡之路。

由於大法官握有可推翻多數民意的權力，因此每次出手都須格外謹慎，並應提出足以說服社會的正當理由。目前5位大法官卻因政治因素，破壞憲政規則，此例一開，未來無論任何政黨執政，都有可能效法，當一個國家的法治不再受到人民信任，受傷的絕不會只是某個政黨，還會賠上整個憲政體制的信用。

廣告 廣告

為避免走向獨裁，我國憲法在設計上透過多道制度關卡制衡總統權力，五權分立正是核心精神。在民進黨完全執政8年後，選民顯然未對其施政成績買單，賴清德淪為少數總統，在野黨於國會取得多數，立法院因此成為監督行政權的重要防線，這正是我國憲政體制正常運作下的結果。

理論上，憲法法庭應站在政治衝突之外，成為守護憲法與民主秩序的最後守門人。然而，5位大法官卻選擇進入朝野對抗的戰場，讓憲法法庭扮演起類行政權角色，當原本應限制權力的機制，轉化為維繫特定政治意志的工具，已與歷史經驗中民主倒退的路徑有著高度重疊。

憲法法庭以「回歸單位功能」為由兩度作出判決，但無論是用新版還是舊版憲訴法，大法官出席人數都不足憲法規定的三分之二門檻，若連判決本身的程序正當性都備受質疑，憲法法庭又如何取得人民信服？此舉不僅削弱制衡力量，立法院監督功能也被架空，民進黨口口聲聲反獨裁、捍衛民主體制，卻淪為閹割民主的劊子手。