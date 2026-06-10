少數股東不是只嫌價格低！施芸婷律師：有人根本不想賣，元大投信不能剝奪持有權利
元大投信股份轉換案引發少數股東抗議，外界多聚焦換股比例與估值爭議，但少數股東委任律師施芸婷今（10）日在電台節目《新聞放鞭炮》中指出，本案更深層的問題，是少數股東的「選擇權被剝奪」。她強調，有些少數股東根本不想賣，也不想換成元大金控股票，而是希望繼續持有元大投信。
施芸婷表示，元大金控目前持有元大投信約74.7%股權，若股份轉換案完成，元大投信將成為元大金控百分之百持股子公司，少數股東持有的元大投信股份將被轉換或收買。對少數股東而言，這不是單純換一張股票，而是投資標的被改變。
她指出，元大投信少數股東長期看好的是投信業務，尤其是ETF市場成長與元大投信本身的獲利能力；但若換成元大金控股票，股東承擔的是整個金控集團的經營成果，包括銀行、證券、保險、投信等不同子公司表現。這與原本持有元大投信並不相同。
周玉蔻在節目中表示，少數股東訴求不能被簡化成「嫌錢少」。她指出，有些人長期持有元大投信股份，甚至視為家族資產或長期投資標的，未必願意在此刻退場。即使有人願意賣，也可能認為目前價格不合理。這兩類聲音都應該被尊重。
施芸婷表示，現行制度下，反對股份轉換的少數股東可以提出異議，並請求公司收買股份，但收買本質上就是退場。她強調，主管機關若只說少數股東可以走異議收買程序，其實沒有回答股東最核心的問題：為什麼我不能繼續持有？
她進一步指出，當大股東掌握董事會與股東會多數，少數股東即使不接受股份轉換，也很難阻止案件推進。這種制度安排讓少數股東處於被動位置，必須在不想要的選項中選擇其中一個。
周玉蔻質疑，元大金控作為大型金融集團，若要百分之百持有元大投信，應該主動與少數股東溝通，提出可被接受的方案，而不是只靠多數股權與法律程序推進。她強調，「合法」不是金融機構唯一標準，金融業更重要的是信任與公平。
她表示，少數股東手上的股份也是財產權，不應因為持股比例小，就被視為可以被簡單處理的障礙。尤其元大投信不是普通子公司，而是台灣ETF市場的重要投信公司，少數股東持有的是具有高度成長想像的金融資產。
施芸婷也呼籲其他元大投信少數股東加入自救。她表示，目前已有股東委任律師出面，但要面對大型金控，需要更多股東團結表達意見，讓主管機關看見這不是個別股東的不滿，而是制度性權益問題。
周玉蔻最後表示，這起案件真正的問題，是台灣金融市場如何對待沒有控制權的小股東。若制度讓大股東可以決定一切，小股東只能換股或退場，那麼投資人對未上市金融子公司、金控旗下子公司的信任都會受到影響。
（圖片來源：AI示意圖）
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