少數股東抗議！金管會：元大投信併購案尚未送件、無法預先說明將依據哪一項法規條文進行審查

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元大金控推動以股份轉換方式併購元大投信，引發部分少數股東不滿，日前赴金管會陳情，質疑本次股份轉換案採用的評價基礎與成長率假設過於保守，導致股權價值遭低估，損及少數股東權益，呼籲主管機關介入審查。金管會今（11）日表示，目前尚未收到元大金控提出相關申請案，因此無法啟動審查程序，未來若正式收到申請，將依法行政辦理。

此案源於元大投信少數股東日前赴金管會陳情，質疑元大金控擬透過股份轉換方式，將元大投信納為100%持股子公司，但過程中的估值方式未能充分反映公司實際價值，恐損害少數股東權益。

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金管會先前表示已將相關陳情內容轉請元大投信處理，引發少數股東委任律師施芸婷質疑，認為主管機關應具備實質審查權限，而非將責任轉回被陳情對象，批評金管會未充分理解陳情訴求。

針對《放言》記者詢問，金管會所稱「依法行政」在金控併購或股份轉換案件中，具體包含哪些審查內容、實質審查程序及公平性審查機制為何，以及審查時程如何規劃等問題，金管會回應表示，由於目前尚未收到業者提出申請，因此無法預先說明將依據哪一項法規條文進行審查。

金管會表示，業者可能採取不同的併購模式與程序，主管機關不會在申請前就替業者預設適用法規或比照特定案例處理，仍須待業者完成內部程序並正式送件後，才能依據實際申請內容進行審查。

至於過去是否有類似案例可供參考，金管會表示，本案情況較為特殊，與近年市場關注的新光金併購案等案例並不相同。元大投信原本即為元大金控旗下子公司，只是尚未達100%持股，因此本案與兩家原本互不隸屬企業間的合併案性質有所差異。

金管會強調，在尚未收到正式申請前，不會預先揣測業者將採取何種方式辦理，也不會先行認定應適用何種審查標準，一切仍須待業者送件後，依相關法令進行審查。

（圖片來源：放言記者拍攝）

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