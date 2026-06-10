少數股東陳情抗議元大併購案！金管會強調：依法行政、元大投信尚無回應

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元大金控推動股份轉換併購元大投信，引發部分少數股東不滿。少數股東委任律師施芸婷今（10）日於廣播節目中質疑金管會先前回應「已交由元大投信處理」有失焦之嫌，認為主管機關應負起實質審查責任。金管會銀行局下午回覆表示，目前尚未收到元大金控提出相關併購申請案，因此無法進行審查，未來若收到申請，將依法行政辦理。

部分元大投信少數股東昨日上午赴金管會前陳情，質疑元大金控以股份轉換方式將元大投信納為100%持股子公司，過程中所採用的評價基礎及成長率假設過於保守，導致股權價值遭低估，損及少數股東權益，並呼籲主管機關介入審查。

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施芸婷今日接受廣播節目專訪時指出，金管會銀行局副局長王允中日前回應陳情案時提到，「已轉請元大投信處理」，但本案爭議核心並非公司內部溝通問題，而是股份轉換合理性及少數股東權益保障等監理議題。她質疑金管會「有點狀況外？沒有get到？」才會出現將責任轉回業者的回應。

施芸婷表示，金管會對重大併購案本就具有實質審查責任，尤其在股份轉換合理性及利害關係人權益保障方面，主管機關應進行檢視，甚至可要求第三方重新評價相關參數與假設。她也認為現行制度下，少數股東缺乏實質否決權，在大股東掌握絕對多數股權情況下，權益保障仍有不足，呼籲啟動修法。

針對相關質疑，《放言》記者今日向金管會詢問，金管會銀行局回覆表示，目前尚未收到元大金控就併購案提出申請，因此主管機關現階段無從進行審查。

金管會銀行局指出，元大金控若要進行相關併購案，仍須向主管機關提出申請，目前金管會尚未收到任何申請文件，因此無法就具體內容進行審查或表示意見。未來若收到申請，將視其所依據的法令規範，依照法定行政程序辦理。

金管會銀行局也表示，目前對於案件內容掌握有限，在尚未收到申請文件前，不適合針對假設情境或進行中的個案預作評論，「我們要看他的申請文件，才能夠去做相關的解釋，現在基本上是一片空白，不太適合做任何假設」。

至於少數股東陳情內容涉及收購價格是否合理等爭議，金管會銀行局表示，相關訴求主要涉及個別股東意願及價格認知差異，在現階段尚未進入主管機關審查程序前，請業者與股東進一步溝通說明。

對於外界關注主管機關是否能主動介入處理，金管會銀行局則強調，監理機關仍須依法行政，在法定程序啟動後，才會依據申請內容及相關法規進行審查。

對於少數股東及委任律師提出的相關質疑，《放言》記者今日向元大投信詢問，是否針對股份轉換合理性、少數股東權益保障及要求重新評價等爭議提出說明，但截稿前，元大投信尚未回應。

（圖片來源：放言記者拍攝、元大金控官網）

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