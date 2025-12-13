少時第1位準人妻！Tiffany被爆明年秋天嫁卞約漢 雙方甜認：結婚為前提交往

Tiffany（右）與卞約漢因合拍《逆貧大叔》假戲真做，雙方以結婚為前提交往。翻攝IG@byunyohan_official

韓國女子天團少女時代成員Tiffany要結婚了！據《日刊體育》今（13日）報導，Tiffany預計在明年秋天舉辦婚禮，另一半則是與她合拍Disney+影集《逆貧大叔》的卞約漢，雙方經紀公司也認了戀情！

據報導指出，兩人在去年5月上線的《逆貧大叔》有多場吻戲與激情戲，從螢幕CP假戲真做擦出愛火，小倆口約交往一年半決定攜手步入婚姻。兩人即便行程各自忙碌，依舊互相體諒，在深厚的信任基礎下決心攜手一生。

當時Tiffany宣傳戲劇時就說過是卞約漢的鐵粉，卞約漢也笑說：「「Tiffany是我的英文老師，在拍攝現場我非常依賴她。」默契互動也讓螢幕CP成真。

廣告 廣告

Tiffany（中）將成為少女時代第一位宣布結婚的成員。翻攝IG@tiffanyyoungofficial

而兩人在結婚消息曝光後先是認了雙方「以結婚為前提交往中，尚未敲定婚期」，由於Tiffany與Sublime簽訂的經紀約已期滿，目前仍在尋覓新東家，也透過卞約漢的公司同步發布聲明，誠意十足地表示，「目前尚未有具體確定的婚期，但兩位演員都希望，一旦有明確決定，能第一時間向粉絲們親自傳達消息。」而Tiffany也將成為少女時代第一位傳出婚訊的成員！

卞約漢經紀公司發聲

大家好，這裡是演員卞約漢的經紀公司 TEAMHOPE。

兩位演員目前正以結婚為前提認真交往中。

雖然目前尚未確定具體婚期，但兩人皆表示一旦有敲定，希望能第一時間向粉絲們傳達。

感謝大家溫暖的關注，也懇請以祝福之心，為兩人未來的道路送上支持與祝福。



回到原文

更多鏡報報導

61歲李國超、56歲高欣欣辦「百歲」婚禮 被問洞房自爆「很久沒行房了」

鄧麗欣前男友當爸了！爆女兒等不及出世 親剪臍帶溫馨全家福曝光

密戀Winter卡車示威「逼退團」！ BTS柾國照當CHANEL全球大使