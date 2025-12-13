少時Tiffany打臉明年秋天結婚！親筆信告白卞耀漢 甜讚：給滿滿安全感

娛樂中心／蔡佩伶報導

少女時代成員Tiffany和演員卞耀漢傳出結婚的喜訊。（圖／翻攝自IG）

韓國女子天團少女時代成員Tiffany今（13）日傳出與一起合拍電視劇《逆貧大叔》的演員卞耀漢熱戀中，對此，男方經紀公司也發聲證實兩人「以結婚為前提交往」，而Tiffany更是曝光一封手寫信，甜蜜告白對方給足她安全感。

Tiffany被韓媒曝光戀情之後，親筆寫下一封信跟粉絲說明感情現況，強調雙方很認真在維繫彼此的感情，文字中也稱讚卞耀漢給了她滿滿的安全感，不過對於報導提及「明年秋天結婚」，她否認這個消息，表示未來如果有重大決定出現，會在第一時間告訴粉絲。

最後，Tiffany感謝粉絲們長久對她的支持，承諾未來會繼續努力打拼，事實上，卞耀漢經紀公司早前僅承認雙方的確正在交往，不過同樣否認結婚時間點，兩人戀情曝光之後，引來許多網友給予祝福。

Tiffany親筆信認愛。（圖／翻攝自IG）

