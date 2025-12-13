少時Tiffany甜認熱戀中「以結婚為前提」 卞耀漢放閃讚：被她笑容溫暖

【緯來新聞網】天團少女時代成員Tiffany今（13日）被爆出跟演員卞耀漢熱戀，兩人預計明年秋天結婚，由於兩人過去從未被傳過戀情，突如其來的婚訊讓粉絲都相當吃驚。對此，Tiffany、卞耀漢各自透過IG上傳手寫信，跟粉絲報告好消息，Tiffany更害羞稱讚男方是「世界上能給予我安全感的人。」



Tiffany跟卞耀漢因合作韓劇《逆貧大叔》結緣，兩人在劇中有浪漫吻戲，假戲真做擦出火花。當時Tiffany受訪談起螢幕初吻，也害羞直呼：「因為他有鬍子，吻戲很像在拍動作戲，吻到嘴巴腫起來。」



如今傳出婚訊，Tiffany透過社群報喜，她感性表示：「我現在以結婚為前提，真摯地與他（卞耀漢）交往。」並甜蜜稱讚男方性格正向，「他給了我安全感，也幫助我用正面樂觀的視角看待世界。」卞耀漢同樣也透過IG向粉絲們報喜，他上傳手寫信並附上英文全文，他甜蜜稱讚Tiffany，「我遇到一位真心相愛的人，她讓我想要變成更好的人，一個在我疲憊時，用笑容溫暖我的人。」



對於婚訊，雙方都表示目前婚禮日期、細節都未定，「雖然還沒有具體的時間，但未來有重要決定的話，我們會第一時間跟粉絲報告。」消息一出，粉絲們也都紛紛獻上祝福。

少女時代Tiffany跟卞耀漢熱戀中，透過手寫信跟粉絲報告喜訊。（圖／翻攝自Tiffany IG）

少女時代Tiffany跟演員卞耀漢合作韓劇《逆貧大叔》結緣。（圖／翻攝自Tiffany IG）

卞耀漢透過手寫信報告喜訊，甜蜜表示被Tiffany的笑容治癒。（圖／翻攝自卞耀漢IG）

