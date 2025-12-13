少時Tiffany發聲了！IG秀手寫信 甜喊卞耀漢是「給我安定感的人」

南韓少女時代成員Tiffany被爆與演員卞耀漢相戀，男方經紀公司證實雙方是以結婚為前提穩定交往中，而今（13）日下午Tiffany也在IG秀出親筆信，告訴粉絲卞耀漢是這個世界上最帶著正向又充滿希望的視線看著自己，並給予安定感的人，至於婚期尚未決定，有好消息定會第一個跟粉絲分享。

Tiffany在信中表示，「關於今天的報導內容，我想要直接對粉絲說，所以寫下這段文字，我現在以結婚為前提，真摯地和那位在交往，他是在這個世界上最帶著正向又充滿希望的視線看著我，並給予我安定感的人」。

至於韓媒爆料2人婚禮將會在明年秋天舉行一事，Tiffany說雖然還沒有具體的日程定下來，但以後有重要決定的事情的話，會第一個直接跟粉絲說。最後她也真心感謝一直長時間支持、總是以溫暖視線守護自己的粉絲們，這份心意她不會忘記，會一直好好地珍藏。

據了解，卞耀漢和Tiffany初次見面是在拍攝現場，兩人因共同出演Disney+原創影集《逆貧大叔》結緣，隨後逐漸發展成低調的戀愛關係。卞耀漢自2011年出道以來，參演了《未生》、《陽光先生》等多部經典作品。Tiffany則是在2007年以少女時代成員的身份正式出道，之後更跨足戲劇界出演電視劇《財閥家族的小兒子》與音樂劇《芝加哥》等，如今兩人選擇攜手共度未來，外界也給予滿滿祝福。

責任編輯／施佳宜

