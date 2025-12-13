鏡報

少時Tiffany超暖！爆婚訊後寫299字親筆信 甜認卞約漢「給我安定感」

鏡報 林奕雯
Tiffany透過親筆信向粉絲告白「以結婚為前提交往中」。翻攝IG@tiffanyyoungofficial
Tiffany透過親筆信向粉絲告白「以結婚為前提交往中」。翻攝IG@tiffanyyoungofficial

韓國女子天團少女時代成員Tiffany今（13日）被《日刊體育》爆出婚訊，她也為此認了與合拍Disney+影集《逆貧大叔》相識相戀的卞約漢「以結婚為前提交往」，更特別寫了親筆信給粉絲。

Tiffany（右）與卞約漢因為拍攝《逆貧大叔》進而交往。翻攝IG@tiffanyyoungofficial
Tiffany（右）與卞約漢因為拍攝《逆貧大叔》進而交往。翻攝IG@tiffanyyoungofficial

Tiffany透過親筆信向粉絲再次表達感謝，透露想與長久以來始終支持她的粉絲們，針對今天的報導，親口向粉絲發聲，認了的確與卞約漢交往中，提起另一半她說：「他是一個能讓我用正面、充滿希望的視線看待這個世界，也是能帶給我安定感的人。」

更提到，「雖然目前尚未敲定具體的婚期，但未來只要有重要的決定，我一定會第一時間親自向粉絲們說明。」

曾與Nichkhun有過一段情

36歲的Tiffany是少女時代人氣成員之一，2007年隨團出道，還曾與太妍、徐玄合組美聲子團「太蒂徐」。她2017年與前東家SM娛樂合約期滿後另覓新公司，單飛發展的她，除了推出solo專輯，也跨足戲劇圈，陸續拍了《財閥家的小兒子》以及《逆貧大叔》等韓劇，沒想到也就此找到真愛，在此之前Tiffany曾與2PM的Nichkhun交往1年多，但早在2015年已宣告分手。

Tiffany親筆信全文

Tiffany寫了一封信跟粉絲報告感情現況。翻攝IG@tiffanyyoungofficial
Tiffany寫了一封信跟粉絲報告感情現況。翻攝IG@tiffanyyoungofficial

大家好，我是Tiffany Young。

希望大家都能度過一個溫暖的冬天，也有個平安的週末。

我想在這個有各位守護著我的空間，向大家慎重地問候。

針對今天被報導的內容，我希望能親自向粉絲們說明，因此留下這封信。

我目前正以與一位對象以結婚為前提，認真地交往中。

他是一個能讓我用正面、充滿希望的視線看待這個世界，也是能帶給我安定感的人。

雖然目前尚未敲定具體的婚期，但未來只要有重要的決定， 我一定會第一時間親自向粉絲們說明。

真心感謝大家長久以來對我的支持， 始終用溫暖的目光守望著我。 我會把這份心意珍藏在心中， 未來也將在自己的位置上持續盡全力，用更好的模樣回報大家。

謝謝。

Tiffany 敬上


