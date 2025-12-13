少時Tiffany、卞耀漢交往中！「以結婚為目標」

Tiffany、卞耀漢以結婚為前提交往中。（圖／IG@tiffanyyoungofficial、byunyohan_official）

南韓天團少女時代成員Tiffany，和男演員卞耀漢因合作《逆貧大叔》而擦出火花，傳低調戀愛1年多。今（13日）男方經紀公司證實卞耀漢、Tiffany以結婚為前提交往中。

根據韓國媒體《STARNEWS》報導，卞耀漢所屬經紀公司 TEAMHOPE 於13日透過官方聲明表示：「兩位演員目前正以結婚為前提，認真地交往中。」對於是否在明年秋天結婚，公司回應：「目前尚未有具體確定的行程，但兩位演員都表示，一旦心意與計畫成熟，會希望第一時間告知粉絲們。」公司感謝大家溫暖的關心，懇請大家祝福卞耀漢、Tiffany的戀情。消息傳開後，在韓網掀起熱議。

Tiffany於2007年以SM娛樂旗下少女時代成員身分出道，唱紅多首經典歌曲，在亞洲、國際具有高知名度，被譽為韓國的「國民女團」。她在2018年以藝名Tiffany Young展開新階段，參演《財閥家的小兒子》、音樂劇《芝加哥》和劇集《逆貧大叔》等作品。

卞耀漢則晚Tiffany 4年出道，以《未生》打開知名度，後來接演《前女友俱樂部》、《六龍飛天》、《社交恐懼症》等多部作品，曾憑藉《韓山島海戰》拿下青龍、大鐘、百想的最佳男配角獎，也在舞台劇《搖滾芭比》演出男主角，是全方位的演員，演藝事業持續上升。

