少朱孝天也沒差？F3+阿信上海巡迴全賣光 公司回應了

F3及阿信月底將於上海展開巡迴演出。（圖／翻攝自阿信臉書）





男團F4近日推出新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，並宣布展開巡迴演唱會，不過成員朱孝天卻被排除在外，掀起不少關注，而巡迴首站將於12月19至22日在上海梅賽德斯奔馳文化中心登場，由五月天阿信加入F3演出，演唱會今（10）日下午3時正式開賣，稍早4場共約5萬張門票已全數售罄，對此，相信音樂也回應了。

F4睽違16年復出，這次巡迴由言承旭、吳建豪、周渝民攜手五月天阿信開唱，門票一開賣就立馬完售，阿信稍早發文表示：「想看滿滿的大家合唱Forever Forever 的影片，然後要有手勢的！恆星之城演唱會完售感謝」，相信音樂也回應：「滿懷感謝謝謝大家，由衷珍惜每一份付出」，並喊話「我們✦恆星之城見」。

「F3」言承旭、吳建豪、周渝民日前也特地感謝阿信陪伴展開新的篇章與旅程，不過朱孝天日前透過影片回應缺席巡迴演出，稱自己拒絕對方3個要求後遭到單方面斷聯，更控訴唱片公司高層潑髒水，有網友提問是哪3個要求，朱孝天僅表示：「不能說啊，會害到別人的...我只是不想上車，不是想擋路。」對此，相信音樂則不予回應。



