少東害的！台南蛇肉店「多小強、老鼠」吞負評真相曝光 他造謠也慘了

記者林昱孜／台南報導

少東害的！台南蛇肉店「多小強、老鼠」吞負評真相曝光 曹男造謠妨害名譽也慘了。（圖／翻攝畫面）

跟少東有糾紛遷怒蛇肉店！台南一名曹姓男子因為不滿被阿德（化名）宣揚自己酒駕被抓，竟然將怒氣發洩在其父親經營蛇肉店上，以暱稱上google地圖刷負評並寫下「老鼠很多還有蛇」、「小強在地上爬」，導致店家名譽嚴重受損，老闆氣得報警提告，台南地方法院一審判出爐，曹男被依加重誹謗罪判處拘役30日。可上訴。

判決書指出，曹姓男子曾因酒駕被開單，結果這件糗事被蛇肉店老闆的兒子阿德當成八卦，到處跟不認識的人四處放送。曹男越想越氣不過，決定展開報復行動，114年9月21日，在阿德父親經營的蛇肉店Google地圖評論區留下負評，還留言指出店家有很多老鼠和蛇，都不處理地上小強。

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阿德父親看到後傻眼，認為這根本是惡意攻擊，憤而報案提告。法官審理後認為，曹男只因為對老闆的兒子不滿，就牽連毫不相干的告訴人，任意在網路上發表攻擊性的不實評論，嚴重損害店家苦心經營的店譽，最後依加重誹謗罪，判處曹男拘役30日。可上訴。

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