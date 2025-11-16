少林寺前住持釋永信擁多名情婦、私生子！今再爆出侵占寺院資產 遭3罪正式逮捕

[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導

入佛門需四大皆空，不過中國擔任河南嵩山少林寺方丈逾25年的釋永信，今年7月底卻被爆出涉嫌挪用資金、侵占寺廟資產，不僅如此，更傳出包養多名女性且育有私生子等醜聞，因此遭少林寺依違反佛教戒律逐出佛門。經過3個多月的調查，今（16）日傳出檢方日前已依法以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，正式逮捕釋永信。

前少林寺方丈釋永信今日遭以涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，正式逮捕。（圖／翻攝自微博）

據「央視新聞」報導，少林寺管理處在今年7月27日使用微信公眾號發出「情況通報」表示，經河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查，少林寺住持釋永信涉嫌挪用資金等案，並與多名女子長期保持不正當關係並育有私生子，正接受多部門聯合調查。而中國佛教協會則以嚴重違反佛教戒律，重創出家人形象為由，將其戒牒予以註銷。

而中國官方媒體今日證實，釋永信涉嫌挪用資金等案，已由新鄉市公安局提請新鄉市人民檢察院「批准逮捕」，新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪對其做出批准逮捕決定。

