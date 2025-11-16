少林寺前住持釋永信涉侵占、挪用資金、受賄 檢方批准逮補 ​​

中國少林寺方丈釋永信今年7月遭官方帶走調查。翻攝釋永信微博＠釋永信師父



​中國​​​​「天下第一名剎」少林寺前住持釋永信，今年7月遭公安帶走調查，中國媒體今天（11/16）報導，經公安單位申請逮捕後，河南省新鄉市人民檢察院依法以涉嫌職務侵占罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，對釋永信作出批准逮捕決定。 ​​​

央視今天報導，​​​​河南省公安廳指定新鄉市公安機關立案偵查少林寺原住持釋永信涉挪用資金等案，新鄉市公安局提請該市人民檢察院批准逮捕，新鄉市人民檢察院依法作出批准逮捕決定。 ​​​

2016年3月4日，全國人民代表大會開會期間，身為代表的少林寺方丈釋永信，步入人民大會堂開會。路透社

中國社群媒體今年7月26日爆出釋永信遭帶走調查消息，隔日（7/27）少林寺發出通報，「少林寺住持釋永信涉嫌刑事犯罪，挪用侵占項目資金寺院資產；嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關係並育有私生子。目前正在接受多部門聯合調查。有關情況將及時向社會公布。」

中國佛教協會7月28日公告：「釋永信的所作所為性質十分惡劣，嚴重敗壞了佛教界的聲譽，損害了出家人的形象，中國佛教協會堅決擁護和支持對釋永信的依法處理決定。日前，我會收到河南省佛教協會報來《關於注銷釋永信戒牒的報告》。根據有關規定，我會同意對釋永信（俗名：劉應成）的戒牒予以注銷。」

2015年6月28日，少林寺方丈釋永信出席西安一間少林禪房的開幕活動。美聯社

7月29日，少林寺宣布洛陽白馬寺院長印樂法師，接任少林住持。

綜合中國媒體報導，59歲的釋永信俗名劉應成，1965年生於安徽阜陽，8歲進少林寺學習佛法與武藝。 他入寺時寺廟破敗、和尚年邁，靠幾畝地勉強維生。1980年代他趁李連杰電影《少林寺》等走紅，釋永信趁勢帶領少林武僧團開啟全球巡演，「少林功夫」揚名海外名利雙收，少林寺逐步走向商業化。

中國少林寺方丈釋永信傳遭官方帶走調查。翻攝釋永信微博＠釋永信師父

釋永信1996年開設少林寺官網；1998年成立少林寺實業發展有限公司，業務涵蓋文化、出版、醫藥、食品、電子商務等領域。少林寶劍、武功祕笈、高僧開光皆明碼標價，少林寺每年門票收入超過2億元人民幣（約8.2億元台幣）。

少林寺財源廣進後，釋永信多次傳出乘坐豪車、袈裟與佛珠價值不菲，另有嫖娼被抓、包養北大女生、有私生子女、擁有海外資產等傳言，寺方一再闢謠，有關單位曾查證但無實據，不過此等流言仍不斷。去年3月微信另一自媒體傳出，釋永信要把衣缽傳給兒子，嘲諷釋永信在製造「佛二代」。

2006年7月3日，少林寺方丈釋永信在寺中發表談話。美聯社

