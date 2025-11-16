少林寺原主持釋永信被正式批捕

（德國之聲中文網）少林寺方丈釋永信已被正式逮捕。河南新鄉人民檢察院發布聲明稱，因涉嫌職務侵佔罪、挪用資金罪、非國家工作人員受賄罪，已對釋永信作出批准逮捕決定。不過，聲明中並沒有透露更多細節。

早在今年7月，就已傳出現年70歲的釋永信正在接受多部門聯合調查的消息。當時有媒體報道稱，釋永信嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性保持不正當關系並育有私生子。

“CEO方丈”一直是爭議人物

建於公元485年的少林寺，位於中國河南省境內，不僅是著名的佛教場所，更因源自這所寺廟的功夫流派而聞名遐邇。釋永信1981年進入少林寺，並於1999年被任命為住持方丈。

中國官方媒體稱釋永信是一位“方丈CEO”，因為他通過一系列商業運作，將少林功夫和寺廟紀念品打造成了國際品牌，少林寺每年吸引數以百萬計的游客前來參觀。不過，對於這些商業化運作一直也存在批評。

據媒體報道，早在十年前，釋永信就因貪污公款和私生子問題受到舉報，他本人也因此一度退出公共視線。不過，相關調查最後宣稱對釋永信的相關指控毫無根據。

作者: 德正 (路透社、德新社)