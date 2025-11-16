少林寺方丈釋永信慘了！被爆偷吃多女 官方批准逮捕

少林寺住持釋永信被指控嚴重違反佛教戒律，長期與多名女性維持不正當關係。（圖／翻攝自釋永信微博）





中國官方發出震撼消息，少林寺前住持釋永信，因涉嫌多項刑事犯罪，私下還和多名女性有不正當關係，甚至有私生子，今（16）日被中國大陸檢方正式核准逮捕。

根據央視報導指出，釋永信涉及挪用資金等疑雲，案件由河南省公安廳指派新鄉市公安機關立案偵辦，並由新鄉市公安局向檢方提出逮捕聲請。日前新鄉市人民檢察院隨後以涉嫌職務侵佔、挪用資金，以及非國家工作人員受賄等罪名，同意將釋永信逮捕到案。

今年7月底，少林寺方丈釋永信就因疑似觸犯刑法、違反佛教戒律，被多個部門同步展開調查。當時嵩山少林寺也罕見對外發布「情況通報」，直指釋永信涉及挪用、侵占項目資金與寺院財產，甚至還爆出他長期與多名女性保持不正當關係，並疑似育有私生子的重磅指控。

據悉釋永信俗名為劉應成，1987年時，他年僅22歲就開始全面主持少林寺事務，在他的帶領下，少林寺曾被外界形容打造出龐大的「少林帝國」。曾經的宗教領袖，如今深陷多重風暴，令人不勝唏噓。

