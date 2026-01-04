少林寺爆出醜聞後 中佛協推新規：同寺廟住持連任不超過2屆

少林寺。（圖／翻攝自微博）

中國佛教協會日前通過新規定，明定漢傳佛教寺院住持每屆任期為5年，在同一佛教活動場所連續任職不得超過2屆，累計最多不超過3屆，且每屆任期屆滿後，必須接受財務審計，未通過者不得連任。外界普遍認為，相關措施是針對少林寺前方丈釋永信長期掌控寺務、衍生重大爭議與弊案後，所推動的制度改革。

根據中國佛教協會官網與陸媒《澎湃新聞》報導，中國佛教協會第十屆理事會第五次會議於2025年12月27日通過《漢傳佛教活動場所主要教職任職辦法》（新辦法），全文共18條，並自公布日起施行，同時廢止先前較為寬鬆的相關規定。

新辦法明定，住持的產生須依民主協商、選賢任能原則，由寺院管理組織或前任住持提出人選，經所在地佛教協會審查後，再交由寺內兩序大眾進行民主評議，獲過半數同意後，報請宗教主管機關備案。全國重點寺院的住持人選，另須報中國佛教協會核准。

在任期規範方面，新辦法第6條規定，明確限制住持在同一場所不得長期連任，教職人員10人以上的寺院須嚴格遵守相關年限；若屬人數較少的寺院，確有延任需求，也必須依規定程序審核。

此外，新辦法第7條規定，住持每屆任期屆滿後均須進行財務審計，審計不合格者不得續任；在同一場所任職達10年以上者，原則上不得再連任。至於轉任其他寺院擔任住持，則重新起算任期。

新辦法同時增列年齡限制，規定70歲以上的佛教教職人員，不得再擔任新一屆住持；住持離任前，亦須完成財務審查並提出書面報告。

新辦法公告之後，外界普遍解讀，這項修法與少林寺前方丈釋永信案密切相關。釋永信自1999年接任少林寺方丈，長達26年，被外界稱為「少林CEO」，2025年7月卻因涉嫌挪用寺院資產、嚴重違反戒律及涉及刑事犯罪遭調查，並被中國佛教協會註銷戒牒、解除職務。醜聞曝光後，多名相關人士亦遭調查。

當時釋永信醜聞爆發後，中國佛教協會發聲強調，未來將持續整頓教職人員管理制度，強化監督與問責機制，防堵權力長期集中，維護佛教清淨與社會信任。

