《少林足球》三師兄來台演賀歲片！ 田啟文逼瘋劉冠廷吐心聲「怕不夠好」

【緯來新聞網】劉冠廷在賀歲片《雙囍》中飾演新郎「高庭生」，電影由《孤味》億萬票房導演許承傑編導，片中劉冠廷面對兩場婚禮同時舉辦，焦慮到躲在廁所內複誦一整天的行程，還要面臨離婚父母庹宗華、楊貴媚的親友夾殺，以及對時程與安排相當迷信的岳父田啟文為這天的亂局增添壓力。

田啟文（左）在《雙囍》中因為對於習俗儀式的迷信鬧出不少荒唐情節。（圖／水花電影提供）

以《少林足球》中的「三師兄」被台灣觀眾熟悉的資深香港電影人田啟文，此次在電影中飾演新娘爸爸「老吳」，雖然預告中因為對於習俗儀式的迷信鬧出不少荒唐情節，但一句「我的寶貝女兒是真心愛你」展現出濃厚的父愛與實力派的演技。第一次以演員身份來台灣拍攝電影的田啟文，也坦言在開拍前也有不少顧慮：「剛開始接觸時也擔心自己的中文不夠好，但許承傑導演給了我非常大的信心，說反正這個角色是香港人，我就當一個香港人來演繹，就不存在我的中文不好、溝通上的困難等等。」



而田啟文在劇中角色「迷信」設定也是與導演討論後增加的，希望為角色增添一些活力與幽默，田啟文表示，雖然電影中是演出一個很迷信的爸爸，但在現實生活中並沒有特別迷信，「我會尊重拍電影的影視風俗文化、比如說：開機拜神、每天不管去到哪開工，都會燒香，這樣全劇組才會心安理得、精精神神的開工， 讓整個拍攝都是順順利利。」

陳淑芳再續《孤味》前緣，客串《雙囍》力挺導演許承傑。（圖／水花電影提供）

曾與許承傑導演合作《孤味》一舉拿下金馬獎最佳女主角的陳淑芳，在此次《雙囍》中也義氣相挺擔任特別客串飾演劉冠廷劇中的奶奶，場場關鍵，對於此次參演，陳淑芳表示：「我當時金馬獎感言就說過：『我是一個演員，不是明星，不管酬勞多少，我只要是一句話、一場戲，我都會演。』所以當導演跟我提起這部新電影的故事時，我就二話不說就答應了，很開心能夠再跟這些工作人員在一起，跟導演再合作。」



除了陳淑芳外，《雙囍》預告中也一舉釋出眾多實力派堅強卡司，包含李國毅、劉品言、林在培、陳以文、楊麗音、于子育、檢場、洪都拉斯、李之勤、謝麗金，與從日本跨海來台特別演出的吉岡里帆等人《雙囍》將於2026年2月17日大年初一正式上映。

《雙囍》集結眾多實力派演員同台演出。（圖／水花電影提供）

