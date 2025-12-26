《少林足球》三師兄田啟文台片首秀！一出場就引全場爆笑

記者林宜君／台北報導

台灣賀歲片《雙囍》將於明年大年初一上映，由導演許承傑執導，今（25日）公開正式預告與海報。《少林足球》中「三師兄」田啟文首度參與台片演出，這是他第一次以演員身份來台拍電影，起初最擔心的就是中文是否足夠溝通，但導演許承傑安慰他：「反正這個角色是香港人，我就當一個香港人來演繹，就不存在我的中文不好、溝通上的困難等等。」而劇中迷信設定也是他與導演討論後加入的，增加角色幽默感與活力。

田啟文表示，雖然戲裡演迷信爸爸，但現實生活中他並不迷信。（圖／翻攝自雙囍 Double Happiness FB）

田啟文表示，雖然戲裡演迷信爸爸，但現實生活中他並不迷信。拍攝期間，田啟文仍尊重影視拍攝習俗，例如開機拜神、燒香祈福等，確保全劇組順利開工。戲裡飾演迷信又幽默的新娘爸爸「老吳」，在預告中因迷信習俗鬧出不少荒唐情節，但一句「我的寶貝女兒是真心愛你」也展現出濃厚父愛與實力派演技。

電影故事描述，新郎高庭生（劉冠廷 飾）與新娘吳黛玲（余香凝 飾）在大喜之日，面對多年不和的男方父母高盛宏（庹宗華 飾）、白雁心（楊貴媚 飾）爭相主持婚禮，為避免得罪雙方長輩，高庭生聯手岳父老吳（田啟文 飾）、婚顧小芮（9m88 飾）、伴郎大蔡（蔡凡熙 飾），試圖在一天內完成兩場婚禮。

田啟文最擔心的就是中文是否足夠溝通。（圖／翻攝自雙囍 Double Happiness FB）

預告中，高庭生因兩場婚禮排程焦慮到躲在廁所複誦行程，最後被婚顧與伴郎強行拉,，面對整天混亂安排。除了父母的壓力，迷信的岳父田啟文也為婚禮增添挑戰，新娘余香凝忍不住質問：「今天我們結婚啊，不應該是最開心的嗎？」劉冠廷則疲憊地吐露心聲：「今天本來應該是我跟黛玲最開心的日子，但是卻沒有一場婚禮是屬於我們的。」預告中兩位新人的真心話，引發觀眾共感，紛紛表示：「婚禮當天爸媽和親戚才是主角」、「看到預告婚禮PTSD又上來了」、「太真實了！根本就是本人經歷」。

