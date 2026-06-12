《少林足球》大師兄暴肥22公斤！中國發展「坐輪椅近況流出」網心疼

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娛樂中心／綜合報導



83歲香港資深演員黃一飛過去憑藉周星馳經典電影《少林足球》中「鐵頭功」大師兄一角走紅，更拿下香港電影金像獎最佳男配角獎，效果滿滿的演出成為影迷心中印象深刻的超神綠葉演員，近年將事業重心轉往中國發展、定居深圳的他，卻接連傳出身形膨脹猛飆22公斤、甚至遭拍到搭乘電動輪椅代步的近況，再度引發外界關注其健康狀況。





《少林足球》鐵頭功「大師兄」暴肥22公斤！近況流出「路邊坐輪椅代步」惹粉憂心

黃一飛過去戒菸後食量增加，體重在數年間暴增約22公斤，最重時一度逼近90公斤。（圖／翻攝自微博）

黃一飛日前才被捕捉身穿一件紅衣逛街，身形放大好幾個SIZE的近況，讓許多影迷驚呼「真的差超多」，並擔憂黃一飛健康狀態，更有媒體提及黃一飛飽受骨刺問題困擾，加上年紀增長帶來的身體負擔，行動能力不如以往，隨後就有網友捕捉黃一飛現身街頭，竟需要電動輪椅協助移動的狀況，背後原因遭猜測就與骨刺問題與多年來體重增加有關。

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《少林足球》鐵頭功「大師兄」暴肥22公斤！近況流出「路邊坐輪椅代步」惹粉憂心

由於體重增加加上長年骨刺問題，讓黃一飛的行動能力受到影響，外出需仰賴輔助工具。（圖／翻攝自微博）

據了解，黃一飛2009年下定決心戒菸，原本是為了改善健康狀況，沒想到戒菸後食量增加，讓黃一飛體重在短短幾年間暴增近22公斤，體重最重時一度逼近約90公斤，體重也增加雙腳負擔，也讓原本的骨刺問題更加明顯，過去黃一飛曾因圓潤身材成為朋友間的玩笑話題，還被老友當面調侃：「懷胎幾個月了？」，不過向來個性豁達的他並未放在心上，甚至笑稱自己「還能溫飽」，而雖然近來被拍到依靠電動輪椅行動，但黃一飛的精神狀況似乎仍維持得相當不錯，日前他出席一場宴會活動時，雖然抵達現場時乘坐輪椅，但在敬酒環節中，黃一飛不需旁人攙扶便自行起身向賓客敬酒，健康狀態維持頗好。





原文出處：《少林足球》鐵頭功「大師兄」暴肥22公斤！中國發展「坐輪椅近況流出」網心疼

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