《少林足球》大師兄近況曝光！黃一飛84歲體態暴走 50磅啤酒肚震撼影迷

記者林宜君／台北報導

周星馳電影中的經典綠葉之一黃一飛，近日罕見受訪，談及近況與未來動向，也讓影迷重新想起那段港片黃金年代。（圖／翻攝自網路）

曾以「鐵頭功」紅遍華語影壇的熟面孔，久未露面的身影再度現身鏡頭前。周星馳電影中的經典綠葉之一黃一飛，近日罕見受訪，談及近況與未來動向，也讓影迷重新想起那段港片黃金年代。還記得電影《少林足球》中飾演「大師兄」的黃一飛嗎？即將滿84歲的他，22日接受香港電視台專訪，近年體態明顯圓潤，相較當年拍片時約增加50磅，醒目的啤酒肚引起不少粉絲關心，也期待他能注意健康。

黃一飛（左）在《少林足球》中詮釋喜感十足的「大師兄」，招牌「鐵頭功」成為經典橋段。右為周星馳。（圖／翻攝自網路）

黃一飛與吳孟達、黃一山齊名，被視為周星馳電影中的重要綠葉。早年多在電視劇中演出配角或跑龍套，直到1990年才正式跨足電影圈。1991年參演《與龍共舞》後，陸續出現在《九品芝麻官》、《破壞之王》、《百變金剛（港譯百變星君）》等多部作品中，逐漸累積辨識度。2001年，黃一飛在《少林足球》中詮釋喜感十足的「大師兄」，招牌「鐵頭功」成為經典橋段，不僅讓他紅遍中港台華人圈，也一舉奪下當年度香港電影金像獎及香港電影金紫荊獎最佳男配角，演藝生涯攀上高峰。

黃一飛在受訪時坦言，腿腳狀況已不如從前，外出需仰賴電動代步車，但仍自認「後生」，只要有合適角色邀約，並不打算輕言退休，對演戲依舊保持熱情。（圖／翻攝自微博）

近年曾傳出他與周星馳關係生變、各走各路。不過今年黃一飛被拍到現身《少林女足》片場，外界猜測可能再度合作，但雙方皆未正面回應。黃一飛在受訪時坦言，腿腳狀況已不如從前，外出需仰賴電動代步車，但仍自認「後生」，只要有合適角色邀約，並不打算輕言退休，對演戲依舊保持熱情。

