少校夫妻勾結私菸集團豪奢生活曝！首腦收網前全家出境 疑「內鬼」通風報信

海巡偵防少校林郁欽遭指控與「大餅私菸集團」勾結，不僅通風報信、協助排除競爭對手，還涉假破案、詐領檢舉獎金。彰化地檢7月將他起訴，求處15年重刑。案情延燒至多名疑似協助查詢車籍的警員，預計將有多波偵辦行動，規模持續擴大。更離譜的是，在搜索前疑遭洩密，集團主嫌黃家宇已提前攜家人出境。

主張特斯拉為自購 妻上庭作證稱「家裡現金很多」

林郁欽辯稱，2022年自行在網路下單購買Model Y，並向銀行貸款200萬元，妻子也於同年底匯出超過35萬元作為頭期款，並出示銀行紀錄與訂車文件，試圖呈現「自購、具貸款」的正常金流。林妻更在庭上強調，家中現金充足，來源包括販售黃金飾品、向娘家借款及房租收入，足以負擔買車與車貸。

夫妻狂刷700萬、百萬精品全付現 收入支出嚴重不符

檢廉比對林郁欽夫婦2020至2023年收入後發現，兩人薪資合計不到1000萬元，但信用卡刷卡金額卻超過700萬元。林妻更曾在台中大遠百1天刷破百萬元，多筆名牌精品如愛馬仕、香奈兒均以「現金」付款。

檢方估算夫妻支出後推得，在扣除房貸與車貸後，名下最多僅剩97萬元，卻在4年間購買價值3200萬元豪宅，2018年還另外購入千萬元房產，明顯與合法收入不成比例。

私菸集團主嫌「餅哥」黃家宇滯留國外，至今未到案。圖／翻攝自黃家宇臉書

請求交保遭駁回 法院：恐串證續押

審理期間，林郁欽以父親罹癌、幼子年幼為由請求交保，但法官指出，他涉犯最輕本刑10年以上重罪，且重要共犯已出境失聯，仍有利用通訊軟體串證的高度風險，因此裁定續押。

海巡署火速處分 涉案人員列考績汰除

私菸集團案曝光後，海巡署迅速對相關人員採取行動，宣布免職涉案的偵防少校林郁欽，並將其他疑涉案的偵查員列入考績汰除名單。同時，檢廉單位也持續追查疑似協助查詢車籍資料的警界人士，範圍涵蓋彰化刑大與溪湖分局多名警員，預估後續仍將展開第二、第三波偵辦，案情呈現擴大態勢。

私菸主嫌提前出境疑洩密 調查聚焦「內鬼」來源

更引發外界譁然的是，檢廉展開搜索前疑似遭人走漏消息，讓私菸集團主嫌黃家宇搶先一步脫身。先前他以旅遊名義帶妻兒赴日本大阪，返台行程頻頻延後，最終讓未成年兒子先行回國，自己與妻子再轉往菲律賓宿霧，至今行蹤不明。檢方掌握其手機漫遊紀錄後，發現其離境時間點與偵查行動高度「巧合」，懷疑有人提前通風報信，洩密來源也成為現階段調查重點。

黃家宇平日與妻子共同經營洋酒行，櫥櫃充滿高檔洋酒。圖／翻攝自黃家宇臉書

林郁欽原為海巡偵防查緝主力 卻成私菸集團「內應」

林郁欽原是海巡偵防系統的查緝主力，早在2019年便與私菸集團首腦黃家宇建立密切聯繫。起訴書揭露，兩人透過微信以暗語溝通，從查緝時間、專案方向到可能遭盯上的同業消息一一傳遞。去年中秋節前，海巡啟動強力查緝時，林以「秋節期間要不要休息一下」暗示黃避開風頭；雲林查獲私菸案件時，他更傳訊提醒「現場有香精，我們香精要藏好」。檢調認為，林不但通風報信，甚至帶隊查緝競爭對手、借公權力清除對手，讓「大餅」集團坐大，被形容宛如《無間道》真實版。

查緝獎金制度浮現漏洞 體制問題更受質疑

案件同時暴露查緝獎金制度的弊端，查獲違規菸酒的績效長期被視為升遷指標，外界早質疑利用人頭製造假案。此案曝光後，行政院長卓榮泰震怒，財政部承諾修法，未來涉刑案查緝人員不得領獎金，過往領取的將全數追繳。一名辦案人士直言，這並非單純的收賄案，而是制度與文化長期失衡的結果，「林郁欽只是破口，真正的黑洞是整個體系。」



