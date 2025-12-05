▲少校薪水比中校還多？馬文君揭1隱憂。（圖／立法委員 馬文君臉書）

[NOWnews今日新聞] 立法院三讀通過國軍加薪方案，以提升軍人待遇，表達對國軍的支持與重視！然而，立委馬文君怒批，行政院根本沒編列這筆預算，質疑政府及國防部缺乏捍衛台灣、支持國軍的決心，加薪方案的跳票，讓外界對於政府口頭上的支持與實際行動產生落差，嚴重打擊國軍士氣。

馬文君表示，國軍現行「戰鬥加給」制度過於僵化，依照《陸軍加給條例》執行時，僅發給連、排、班官兵，導致肩負更大領導責任、職位更高的營級主官，卻因制度未列入，出現薪俸與承擔風險、責任不對等的情況。她舉例，一位中校營長實領薪資77010元，竟比連級第一類少校連長78830元還少；營士官長也比連士官長少領近11000元。這種「高階低薪」讓軍士官失去晉升誘因，衍生出相對剝奪感，恐將破壞部隊團結。

馬文君批評，國防部長顧立雄答詢時，初期避重就輕、不願承認，最終資源規劃司司長藍靜婷親口承認「戰鬥加給」衍生出的薪俸不公。顧立雄再三承諾將會針對加給問題進行檢討。馬文君強調，持續在委員會中強力監督國防部，確保檢討落實到位，徹底解決國軍待遇的不公現象。



