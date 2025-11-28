少棒冠軍教練嘆制度讓人變「惡龍」 運動部：兼職或許是解方

立委林沛祥（前左起）、柯志恩以及張雅琳和中華民國專任運動教練協會在立法院舉行記者會，針對「專任運動教練專業加給改革」及「調整專任運動教練考核機制」提出具體建議與制度修正方向。（趙雙傑攝）

近年國內體育運動發展蓬勃，但專任運動教練面臨薪資待遇難反映專業、長期面臨績效制度不一致等問題。朝野立委今（28）天呼籲運動部正視專任運動教練困境，台北市東園國小少棒隊教練駱政宇更沉痛表示，「與惡龍纏鬥過久，自己也變成一隻惡龍」。運動部次長鄭世忠回應，或許全民運動是解方，讓學校專門教練在下班後可以去兼職。

民進黨立委張雅琳、國民黨立委柯志恩、林沛祥等人今天偕同駱政宇等運動界人士舉行記者會，要求體育部正視專任運動教練所面臨的困境。駱政宇表示，他很敬佩國內的基層教練，不但要注意學生的課業品性，同時還要兼顧球隊的比賽成績，因球隊的比賽成績是年度專任教練的考核重點項目之一。

廣告 廣告

駱政宇指出，最近社會在討論一些不適任教練，這些不適任教練是在進來當教練之前就是一個有問題的人，還是進來之後因考核、工作量，漸漸變成一位不適任教練，進而忘記了初衷、忘記教育？而他很幸運，今年在美國威廉波特世界少棒拿到睽違29年的世界冠軍，讓他有底氣可以堅持什麼是對的，不再只有比賽成績。

「與惡龍纏鬥過久，我們自己也會變成一隻惡龍。」駱政宇感嘆，最近運動部成立， 各界求好心切拋出一些問題，急著想要找出方法與解答，想幫助運動環境可以越來越好，但如果拋出的議題與問題是錯的，那永遠會找不到正確解答。

與會的鄭世忠回應，專業教練與教師的起薪不一樣，是因為當年在討論的過程當中，認為老師跟專業運動教練有實習及培訓上的差異，所以起薪有170元跟190元的差異。這麼多年來，不管是體委會時代、體育署時代，都是非常難解的問題，這牽涉到教育部、各縣市教育局處員額、銓敘部、人事總處等，沒有辦法單靠體育署的力量就能解決，當然運動部成立了，作為二級單位，比較有能力跟其他部會做討論。

鄭世忠說，他們希望地方政府能開缺，把專任教練的員額釋放出來聘用更多的專業教練，但這受制於地方首長的意願，所以過去體育署是透過國訓中心來聘教練，並通過計劃型教練來支持各縣市，但也因此讓各縣市的首長們覺得不需要花錢來支持開缺，所以這條路最後是一個死胡同。

鄭世忠表示，體育部在後續的規劃過程當中，希望把校園開放，讓學校的專門教練在下班之後，不管是晚上或週末，把訓練擴增到社區，讓教練可以收費、兼職，就好像大學教授的薪水是死的，但如果去做產學合作，就可以領取更多的主持人費，讓薪資、待遇往上，所以未來希望往全民運動思考，鬆綁學校專業教練或計劃型專業教練的限制，「解方或許不在敘薪表，或許在全民運動」。

至於考核制度，鄭世忠指出，運動部正在討論是不是有可能比照大學教授，在特殊成就的情況之下，可以延長不用評價的可能性，例如全中運每年都可以拿到金牌或每三年都拿到一個金牌，教練就可以不用一直評價下去。

更多中時新聞網報導

中華電信Hami Video獨家轉播HBL

學生不愛吃 校園日產廚餘500噸

孫淑媚驚陳意涵拿除霉鹽沾牛排吃