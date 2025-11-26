少棒教練性侵41童判464年 仍可能30年出獄 家屬痛問：這算正義嗎？

台中高分院針對性侵多名學童的教練松志彬，駁回其上訴，他被判90罪、464年徒刑原判，引發受害學童家長不滿。資料照片

台中1名曾任國小少棒隊教練的松志彬，利用多年執教期間與學童的信任關係，從2018年至2024年間，持續對球隊成員施以涉及性侵害的重罪行為；檢警調查後確認共有41名男童受害，今天二審宣判，維持90罪、464年徒刑原判，引發受害學童家長不滿。

檢警調查，松志彬於2019年至2024年擔任台中市某小棒球隊教練時，對41名學童犯下強制猥褻、強制性交、違反兒少性剝削等犯行，總計有90次；檢察官痛批松志彬將學童當「禁臠」、「嚴重敗壞師德」，今年7月台中地院一審終結，合議庭法官依強制性交、強制猥褻及違反兒少性剝削等罪名，合併量刑達 464 年；法界人士指出，然而依現行法制，即使多罪併罰，實際可執行上限仍為 30 年。

松男不服上訴，主張自身成長過程也曾遭受侵害，質疑一審未對相關背景送鑑定，量刑過重。但判決指出，松男及其律師在審理期間並未正式提出鑑定聲請，且對一審認定的犯罪事實並無爭執，理由不足以動搖一審判決。法院今（26日）駁回上訴，維持原判，全案仍可上訴最高法院。

台中高分院法官進一步指出，除了被害人多數明確拒絕與松男和解；且針對被告觀念有無偏差、是否為犯罪動機形成原因之一的問題，此部分經審酌後，合議庭認定，尚不足以動搖一審所作的量刑判斷；因此認定松男上訴無理由，駁回上訴，維持原判，仍可上訴最高法院。

消息傳出後，受害者家屬未感到放下，反倒更加憤怒與不安。多名家長在市議員江和樹陪同下召開記者會，數度哽咽表示，孩子事發後出現長期情緒與自信問題，甚至不敢信任他人、不敢表表達意見，有家長強調，「這不是幾年就能恢復的傷」；家長不滿表示，他們把小孩交給學校，學校也應該要有責任，在教練審查上應該要更嚴格才對。

最令家屬無法接受的，是即使判決寫出「464年」，被告仍可能在 30 年內恢復自由。「我們的孩子長大了，他卻又能回到社會。這公平嗎？」家屬直言，松志彬應該判死刑，對於二審維持原判，家屬完全無法接受。

議員江和樹強調，案件顯示教練聘任與校內監督機制存在明顯破口，導致長期未被察覺，促請教育單位全面檢討制度，避免悲劇重演。



