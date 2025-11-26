少棒狼教練性侵、強制猥褻41名學童、犯行90次 二審維持判各罪1年6月至8年6月不等

松姓教練（左）利用威權長期性侵、猥褻小球員，還錄影、持影像恐嚇。（示意畫面，AI繪圖Adobe Firefly生成，本刊美術組後製）

台中某國小少棒隊松姓教練被控性侵、強制猥褻41名學童，犯行90次，事後還拍片、恐嚇，不得聲張，長期視小球員為年幼禁臠，長期強制猥褻、性交，行為髮指，一審依兒童及少年性剝削防制條例等罪判松男各罪1年6月至8年6月不等，未定應執行刑。台中高分院二審今(26)日宣判，駁回上訴，維持一審刑度。

台中地檢署偵辦知名少棒教練爆涉嫌性侵、猥褻小球員案，查出松姓教練利用權勢長期性侵、猥褻小球員，還錄影、持片恐嚇不得聲張，經調查6年內性侵猥褻41人高達90次，年齡最小只有9歲。檢察官認為松男為人師表，竟視小球員為年幼禁臠，長期強制猥褻、性交，行為髮指，依兒童及少年性剝削防制條例等罪起訴松男，並求處重刑。

起訴指出，任職於台中市太平區某國小的松姓棒球隊教練（38歲），不僅涉嫌利用權勢長期性侵、猥褻小球員，還錄影、持片恐嚇，去年爆發之初，估計有33人受害，經偵辦追查發現，從2019年2月起至2024年10月止，6年任教期間33名受害者達到90次。松男性侵、猥褻小球員地點涵蓋棒球教室、練習室旁貨櫃屋、國小宿舍、松的汽車內、產業道路旁和汽車旅館等。松男淫意一起，便找一名看上眼的小球員猥褻、性侵，若不順從、有違逆，就恐嚇不讓他上場、不教打球，逼其就範。

檢方偵結全案，審酌松男為人師表，竟不思愛護、教育之心，利用學童對師長的信任、不諳世事的機會，逞一己私慾，不顧所教育之少年幼小心靈之感受及人格發展健全，於擔任棒球教練期間，對33名小球員加重強制猥褻、性交，且隨就任時間增長，行為態樣日益猖獗，造成被害人永久而難以磨滅的傷害與陰影，對被害人等的身心健康發展業已造成不良影響，嚴重敗壞師德，違背家長及社會託負師者的教育使命，次數頻繁形同為被告的年幼禁臠，經此長期性侵，小球員們放棄抵抗，麻木痛苦等一切情狀，令人髮指，除依法起訴，建請法官從重量刑，以資懲儆。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

