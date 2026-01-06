少油少鹹多蔬菜 北市攜手店家客製健康外食

臺北市社區營養推廣中心攜手店家打造友善飲食環境

魏子秦營養師表示，外食族常對餐點過於油膩、蔬菜攝取不足及調味過鹹感到困擾

臺北市每8位長者中就有1人面臨營養不良風險，預估肌少症盛行率達12.8%。臺北市社區營養推廣中心指出，肌少症與長者飲食行為不佳、具營養不良風險及處於衰弱前期密切相關，因此透過資源盤點與跨部門整合，連結社區夥伴，推動「健康加一點友善店家」計畫，協助長者在日常外食中也能吃得健康。

臺北市社區營養推廣中心魏子秦營養師表示，根據美國華盛頓大學1990年至2017年針對195個國家進行的飲食風險與健康影響研究指出，全球約有五分之一的死亡人數與飲食風險相關，其中前五大風險因子包括攝取過鹹，以及全穀、水果、堅果與蔬菜攝取不足。而臺北市社區營養推廣中心於114年調查發現，高達95.4%的外食族在選擇餐點時感到困擾，前三大痛點依序為餐點過於油膩、蔬菜攝取不足及調味過鹹。

魏子秦營養師說明，為回應民眾需求，社區營養推廣中心扮演消費者與餐飲業者之間的橋樑，推動「健康加一點友善店家」計畫，由業者提供簡易且彈性的客製化服務，包括「醬料少一點、油加少一點、菜煮軟一點」，讓健康選擇更貼近日常，協助民眾輕鬆選購健康外食。根據活動調查顯示，民眾最常使用的服務為調味料減半（79.3%）與蔬菜加倍（70.3%），整體滿意度高達94.1%，且有87%的民眾表示購買意願提升。

臺北市衛生局表示，截至114年，臺北市已有232家便當店、小吃店及餐廳響應加入「健康加一點友善店家」計畫，未來將持續擴大招募，讓友善店家成為市民日常健康外食的重要選擇，也呼籲更多餐飲業者一同加入。相關資訊可至臺北市社區營養推廣中心網站查詢。