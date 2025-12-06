少用紙杯喝繞茶、咖啡 醫示警：恐致癌、荷爾蒙全亂

蕭捷健建議大家喝熱飲時避免使用紙杯，以免喝進大量塑膠微粒。（示意圖，pixabay）

天氣漸漸寒冷，來杯超商或咖啡店的熱飲暖身是許多人的習慣。不過，想顧好健康的你得注意了，減重醫師蕭捷健提醒，盛裝熱飲的紙杯可能暗藏「塑」毒危機，研究調查發現紙杯內層為了防漏而加上的塑膠塗層，一旦接觸到高溫飲品，很可能會釋出肉眼看不見的「微塑膠」顆粒，直接被你一口一口喝進去。久而久之，它可能會擾亂體內的荷爾蒙平衡，讓你想瘦都難甚至變胖，還悄悄埋下罹癌的風險。

一個紙杯會釋出多少塑膠顆粒？

蕭捷健在臉書粉專發文分享，紙杯的內壁為了達到防水效果，都附著一層薄薄的塑膠薄膜。根據一項於 2021 年進行的研究顯示，當研究人員把熱水倒進紙杯裡，僅僅過了 15 分鐘，一個紙杯就能釋放出大約2.5萬顆微塑膠顆粒，還有數以億計、體積更小的「塑膠奈米粒」。這麼龐大的數量讓人不禁擔憂，我們每天到底把多少塑膠吃下肚了呢？

塑膠顆粒對人體有哪些影響？

蕭捷健進一步透露，另有研究統計，光是美國成年人，每年就可能透過日常飲食吞下數萬顆微塑膠，更令人不安的是，科學家已經在人體的血液和排泄物中發現了這些微塑膠的蹤跡，證實它們確實已經進入並在我們體內循環。2024 年一篇發表在《Israel Journal of Health Policy Research》的綜合性研究更明確指出，塑膠所含的雙酚A和鄰苯二甲酸酯等添加劑，是會擾亂內分泌的物質。它們破壞了荷爾蒙平衡，進而對甲狀腺、代謝和生殖系統造成衝擊，並大幅提高肥胖、糖尿病、子宮內膜異位症和特定幾種癌症的風險。同時，還有研究發現，微塑膠本身也可能引發或加劇體內的長期慢性發炎。」

如何避免使用紙杯？

若不想喝熱飲時吞進這些有害的塑膠微粒，蕭捷健建議大家採取更安心的做法，當他到連鎖咖啡店購買熱飲時，一定會主動要求使用店內的「內用馬克杯」，或者乾脆拿出自己隨身攜帶的「保溫瓶」來盛裝，盡量避免使用一次性的紙杯，這個小小的習慣，能讓你飲用時更放心，替健康多加一層保障，同時也實踐了減塑愛地球。

更多鏡週刊報導

哈佛研究揭抗老逆齡3大秘訣 「一句口頭禪」成加速衰老咒語

凱特王妃問100歲老兵長壽祕訣！ 答案曝光她驚呼：太厲害了

咖啡只喝一口也能降低死亡率 權威研究示警：超過最佳日飲量反增風險