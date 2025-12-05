少用紙杯裝熱飲！喝1杯「吞2.5萬顆塑膠微粒」 醫示警：恐增罹癌風險
生活中心／彭淇昀報導
用紙杯喝熱飲恐吞下2.5萬塑膠微粒！減重醫師蕭捷健指出，有研究指出，紙杯內層的塑膠塗層遇熱會釋放出微塑膠，一起被喝下肚，長期下來造成荷爾蒙失調，很可能和肥胖、長痘痘有關，甚至增加罹癌風險。
蕭捷健在臉書粉專發文表示，紙杯內壁為了防水，都附有一層塑膠膜（常見材質如PE或PLA），有研究發現，倒入熱水短短15分鐘內，一個紙杯就釋出約2.5萬個微塑膠顆粒，以及上億個更微小的塑膠奈米粒，研究估算，美國成人每年透過飲食大約會吃下數萬顆微塑膠顆粒，科學家甚至在人體血液和糞便中檢測到了微塑膠，證實這些塑膠微粒已進入體內。
蕭捷健指出，微塑膠添加物（如雙酚A和塑化劑）是已知的內分泌干擾物，會擾亂荷爾蒙平衡並影響甲狀腺、代謝和生殖健康，2024年刊登於《Israel Journal of Health Policy Research》的綜述研究指出，塑膠中的雙酚A（BPA）與鄰苯二甲酸酯等添加物屬於內分泌干擾物，會干擾荷爾蒙並影響甲狀腺功能、代謝和生殖健康，增加肥胖、糖尿病、子宮內膜異位症和某些癌症風險 。
還有研究指出，微塑膠顆粒會擾亂腸道菌群平衡，導致慢性發炎等問題，難怪代謝不好、脂肪容易囤積、消化不良脹氣、臉上有痘痘也不容易好。
最後，蕭捷健提醒，想到喝飲料就吞下塑膠，還是盡量少用紙杯，喝得比較安心，也減少塑膠垃圾，對健康和環境都好，並透露自己到連鎖咖啡店買熱飲時，一定會用馬克杯或自己的保溫杯。
