「少用點AI？你瘋了嗎？」黃仁勳促：能用AI就用 強調工作機會不會少

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳表示，希望員工能用人工智慧（AI）時就用，他也堅稱，不需要擔心會在過程中丟了工作。

BusinessInsider報導，黃仁勳在公司20日的全體員工大會上說：「據我所知，有些輝達主管叫下屬少用點AI」，「你瘋了嗎？」他表示強烈反對。

黃仁勳說，「我要任何有辦法用AI自動化的工作，都用AI自動化」，「我向你保證，你會有工作做」。

輝達並非唯一設法促使員工在日常工作中運用AI的科技大廠。據BI報導，微軟和Meta都計劃根據AI使用率，對員工進行評量；Google也要求工程師用AI來編碼；亞馬遜也在員工提出要求後，商討採用編碼助理Cursor。

黃仁勳表示，輝達的軟體工程師也用Cursor。他還說，若AI對某項工作沒什麼用處，「就用到它奏效」，「動手讓它變得更好，因為我們有能力這麼做」。

外界持續憂慮，AI興起將引發失業潮，但黃仁勳表示，輝達員工毋須擔心，在其他科技公司開始裁員的同時，輝達上季增聘了「數千人」。他也開玩笑說，這造成了辦公室停車位不夠的問題。

輝達員工人數在止於去年1月28日的2024年度為2.96萬人，到了止於今年1月底的2025年度，已增加至3.6萬人。

輝達在全體員工大會的前一日發布財報，上季營收達創紀錄的570.1億美元，年比增加62%，目前市值逾4兆美元，領先全球。

隨著輝達不斷成長，其足跡也不斷擴大。黃仁勳在會議中指出，輝達近期已進駐台北和上海的新辦公室，也正在美國的兩個地方新建據點。

