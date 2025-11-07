少肉多菜真的能救地球？最新研究：每年可救1500萬人、碳排減半！

撰文＝編輯部

一份由35個國家、70位頂尖專家共同撰寫、並於2025年10月發表在《The Lancet》（刺胳針）醫學期刊的最新報告指出，若全球人民採取以植物為主、僅適量肉類的「行星健康飲食」（Planetary Health Diet，簡稱 PHD），每年可預防約1,500萬起成人早逝，相當於每天挽救4萬條生命。同時，若與其他減碳措施並行，這樣的飲食轉變有望在2050年前將食物系統相關的溫室氣體排放量減半。

這份報告由EAT-Lancet委員會（EAT-Lancet Commission on Food, Planet, Health）發表。該委員會是由挪威奧斯陸的非營利組織EAT基金會（EAT Foundation）與國際醫學期刊《The Lancet》共同組成的跨國研究平台，匯聚來自營養學、農業經濟、環境科學與公共衛生領域的專家，致力於回答：「如何讓全球人口在地球可承載範圍內，獲得健康且公平的飲食？」

報告指出，目前全球約3分之1的溫室氣體排放來自食物生產與消費系統，若不從餐桌著手改變，人類將無法有效遏止全球暖化。食物生產同時也是生態系崩解、森林砍伐與水體污染的主要推手。研究團隊強調，轉向更永續的飲食型態不僅是健康問題，更是氣候與環境的關鍵解方。

行星健康飲食：為96億人口設計的永續飲食藍圖

所謂「行星健康飲食」，是一種兼顧人類營養與地球資源承載力的飲食模型，旨在2050年前為預計達96億人口的世界提供足夠又健康的食物。這套飲食模式的核心在於彈性與多元，可依各地文化與偏好調整，既能包含少量肉類與乳製品，也可完全素食或純素。

不論形式如何，行星健康飲食的共同原則是「多吃植物、少吃動物」。報告建議，人們應增加蔬菜、水果、全穀、豆類與堅果的攝取量，同時減少紅肉、乳品、動物脂與糖分。

目前，世界多數地區的飲食型態與此目標相距甚遠。研究指出，美國與加拿大人攝取的紅肉量約為建議值的7倍，歐洲與拉丁美洲為5倍，中國則為4倍。相反地，在撒哈拉以南非洲等地區，人們的主食多為澱粉類，營養結構失衡。報告建議這些地區適度增加雞肉、乳製品與雞蛋，有助於改善營養不良問題。

全球各低區的飲食習慣與行星健康飲食的目標仍有距離。（圖片來源：The Guardian）

營養不足與肥胖並存 28億人仍無法負擔健康飲食

報告揭示了全球食物體系中的巨大不平等。全球最富有的30%人口製造了超過70%的食物相關環境損害；而全世界仍有28億人無法負擔健康飲食，10億人營養不良，另有10億人陷入肥胖。儘管全球食物產量足以餵飽所有人，但分配不均讓營養與環境壓力同時惡化。

為解決這一問題，報告呼籲各國政府應改革稅制與農業補貼結構，讓健康食物更易取得。具體措施包括對不健康食品徵收額外稅金、降低健康食品價格、限制垃圾食品廣告，並將現行補貼從高碳、高污染的農業轉向更永續的作物生產。

「我們放上餐桌的每一道菜，能拯救數百萬生命、減少數十億噸碳排、保護生物多樣性，並建立更公平的食物系統。」EAT-Lancet委員會共同主席、波茨坦氣候影響研究所教授Johan Rockström強調。另一位共同主席、哈佛大學公共衛生學院教授Walter Willett補充，這並非一種剝奪或限制的飲食，而是一種「美味、健康、富文化多樣性且能反映個人偏好的新飲食哲學。」

全球飲食課題各有不同 打造在地化健康飲食

英國牛津大學與倫敦大學學院研究員Marco Springmann博士指出，各地區需要改善的重點截然不同。對低收入國家而言，挑戰在於減少過量澱粉與穀物比例；而對高收入國家來說，應大幅降低動物性食品、糖分、飽和脂肪與乳製品的攝取量。他直言：「歐洲與北美的乳品攝取量高得令人難以置信。」

這份報告亦公開完整數據庫，各國可依照在地飲食文化、年齡層與氣候條件，客製化行星健康飲食版本，並評估其對健康與環境的正面效益。

比地中海飲食更全面 這樣吃得健康也讓地球更健康

新報告基於大量流行病學研究，發現行星健康飲食在脂肪酸、膳食纖維、葉酸、鎂與鋅等營養素攝取上，皆優於現行平均飲食。深綠蔬菜、發酵黃豆食品與藻類等植物性來源，亦能補足鐵與維生素B12需求。

報告建議的每日與每週攝取量包括（以成人為例）：

．水果與蔬菜每天至少5份

．全穀類每天3～4份

．堅果每天1份

．豆類（豆、豌豆、扁豆）每天1份

．乳製品每天1份（牛奶、優格或起司）

．雞蛋每週3～4顆

．雞肉每週2份

．魚類每週2份

．紅肉每週1份

Willett 教授指出，採行行星健康飲食的族群在總體死亡率、糖尿病、呼吸系統疾病、心臟病與中風方面均顯著降低，且與癌症與神經退化疾病風險下降呈強烈反比關係。研究估計，全球若普遍採行此飲食模式，將可預防每年約1,500萬起成人早逝。由於分析尚未計入肥胖減少效益，實際影響可能更大。

每年15兆美元損害代價 投資永續飲食執行社會正義

報告進一步估算，全球食物相關的健康與環境損害每年造成約15兆美元的社會成本。若各國投入每年2,000～5,000億美元以轉型食物系統，不僅能拯救生命，長期可為全球節省約5兆美元支出。

報告也呼籲，除飲食轉型外，還須同步推動減少食物浪費、導入再生農業、改善農民薪資與工作條件等改革。目前約3分之1的農業勞工仍低於基本生活薪資，這使得永續轉型不僅是健康與環境的議題，也是一項社會正義行動。

行星飲食再進化 全球加速邁向永續餐桌

自2019年行星健康飲食首次發表以來，肉品產業與部分政府曾以經濟與文化為由提出反對聲浪。然而新報告以更強大的數據與分析回應質疑。Rockström 教授強調，這份更新版報告是劃時代的成果，不僅科學基礎更嚴謹，也明確量化了「全球所有人類的健康飲食需求」與「在地球環境邊界內可持續達成的食物系統範圍」。

報告指出，全球多國已展開實際行動，從校園午餐改革、再生農業試驗到減少食物浪費倡議，皆在逐步實現轉型。英國政府更於本週起禁止不健康食品的價格促銷，並計畫限制其網路廣告。

Rockström 說：「改變從餐桌開始，這不只是為了地球，也是為了我們自己的未來。」

審稿編輯：林玉婷

