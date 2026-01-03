少見！雙胞胎姊妹入麥當勞34年 都升上店經理

一間公司裡要找到雙胞胎不容易，兩人同時當上店經理，更是少見。

嚴嘉惠、嚴嘉雯這對雙胞胎姊妹，34年前到麥當勞用餐，一則徵才廣告讓她們成為同事。當時單純地想減輕升學的經濟負擔，沒想到一做超過30年，成為「麥胞界傳奇」。

嘉惠是姊姊，她說兩人從服務員做起，默默地設立目標「一定要當上餐廳經理」。根據麥當勞季報介紹，她們一路升到組長、襄理、副理，幾乎同時升遷，甚至在同一年成為餐廳經理，成為家族驕傲。

有一次姊姊被調至台東餐廳，心想終於可以回高雄了，沒想到安排接手的店經理人選，竟然就是妹妹，「我們互換餐廳，因為長太像，同事、熟客一開始還會認錯人」。

人生職涯奉獻給麥當勞，嘉惠、嘉雯從當年櫃台一次開10線，到現在發展出得來速、外送、自助點餐、手機點餐等多樣化銷售模式，她們無役不與，自認麥當勞工作充滿挑戰性，也向年輕人喊話，歡迎來當她們的同事。

