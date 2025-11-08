少輔會傳失和 更替執秘恢復運作

台南市少年輔導委員自一一一年揭牌啟用，專責協助南市偏差青少年，與南警少年隊合作密切。(資料照片)

記者王勗∕台南報導

台南市少年輔導委員自一一一年揭牌啟用，專責協助南市偏差青少年，與南警少年隊合作密切，然而去年間少輔會卻爆出內部長期內鬥，導致運作空轉情形。一名約聘女性人員疑不滿前任執行秘書分散其權力，慫恿另名女輔導員以「搭肩」不舒服為由控告男性警官性騷。南檢已起訴該警官，對此警方表示將全力配合司法調查。

做為輔導青少年的平台，少輔會重要性不言而喻，然而去年間少輔會卻因內部問題導致長期空轉。據了解，一名約聘僱人員原為前執行秘書、南市警局男性警官提拔為幹部，然而該女疑挑起內鬥，致影響機關運作，警官遂調整該女負責事項，不想卻因此遭挾怨報復。

廣告 廣告

據了解，該女曾將私下錄音、開會內容等外流，或透由市府、外部委員等對該警官施壓，後得知少輔會前於棒球場舉辦活動時，該警官與一名女性輔導員對話時，曾將手搭到女方肩膀上，隨即慫恿女輔導員提告性騷擾，該女也主動「作證」。

本案檢方雖不予起訴，但南市警局仍將該男警官調整職務，改調內勤單位，近年也由另名警官擔任執行秘書。而近期女輔導員另提自訴，檢方也於今年重新起訴前任執行秘書。所幸隨著執行秘書更替，少輔會也重新恢復運作，針對本案警方強調將以最高標準進行內部檢視、全力配合司法調查。