少量多次補充水分！出國搭機防流感 醫曝2招護健康

隨著年末假期的臨近，許多民眾開始規劃聖誕節、新年及春節的旅遊行程。然而，全球流感疫情正逐漸升溫，尤其是在長程飛行的密閉機艙中，病毒傳播的風險讓不少旅客感到擔憂。聯新國際醫院機場醫療中心的王懷蔚醫師強調，預先接種疫苗和全程佩戴口罩是保護自己與他人的最佳策略。

▲ 預先接種疫苗和全程佩戴口罩，是保護自己與他人的最佳策略。（圖／聯新國際醫院）

現代飛機的客艙雖然配備了高效能的空氣循環和過濾系統，可以有效降低病毒傳播的風險，但病毒仍可能透過近距離飛沫或接觸物體表面進行傳播。王懷蔚建議旅客在飛行中避免用手觸摸眼、口、鼻，並隨身攜帶小於100毫升的酒精乾洗手或消毒濕紙巾，擦拭扶手、餐桌、螢幕及安全帶扣環等高接觸表面。此外，機艙乾燥的環境會削弱呼吸道防禦能力，旅客應少量多次補充水分，以維持呼吸道黏膜的健康。

根據疾管署的資料，近期香港、中國、日本與南韓等地的流感疫情已開始上升，以A型H3N2為主流株；而歐洲與北美則為A型H1N1與A型H3N2共同流行。王懷蔚提醒，出國旅遊意味著暴露於不同的病毒環境中。今年的公費流感疫苗改採三價，包含A型H1N1、H3N2及B型Victoria病毒株，建議計畫旅遊的民眾在出國前至少提前兩週接種流感疫苗，以便讓身體有足夠時間產生保護力。

為何流感疫苗無法「一針免疫」？王懷蔚解釋，流感病毒尤其是A型，具有高度變異性，每年流行的病毒株皆不盡相同。世界衛生組織（WHO）會根據全球監測資料預測當年的流行趨勢，並建議疫苗組合。此外，疫苗的保護力會隨時間下降，約在接種後4至6個月抗體濃度即開始降低，因此每年接種才能維持足夠的保護力。

▲ 民眾施打疫苗示意圖。（圖／聯新國際醫院）

部分民眾因過敏史或用藥狀況對接種疫苗卻步，王懷蔚指出，隨著製程進步，雞蛋過敏者接種流感疫苗已無須特別擔心，國際研究顯示不會增加過敏風險。此外，使用抗凝血藥物的患者，因流感疫苗採肌肉注射且針孔極小，只需於施打後加壓3至5分鐘，即可避免出血風險。但若正處於發燒、急性感染或嚴重脫水等中重度不適情況，則建議延後接種。

在疫苗施打方面，流感疫苗主要為不活化疫苗，可以安心與其他不活化疫苗（如新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等）或是活性減毒疫苗（如麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗MMR疫苗、黃熱病疫苗等）同時接種在不同部位。王懷蔚分享，曾有民眾因出國需求一次施打3種疫苗，既符合入境規定又節省往返醫療院所的時間。

王懷蔚強調，出國前除了行程安排，健康防護也不可輕忽。建議民眾備妥防疫用品與個人常備藥物，如高山症預防用藥、高風險地區的抗瘧藥物等。部分國家亦要求入境旅客出示特定疫苗接種證明，如流行性腦脊髓膜炎疫苗、黃熱病疫苗等，須提前在國內完成施打。唯有事先諮詢專業醫療建議，才能為自己與家人打造無後顧之憂的防疫金鐘罩。

