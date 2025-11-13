少量多次補充水分！出國搭機防流感 醫曝2招護健康
隨著年末假期的臨近，許多民眾開始規劃聖誕節、新年及春節的旅遊行程。然而，全球流感疫情正逐漸升溫，尤其是在長程飛行的密閉機艙中，病毒傳播的風險讓不少旅客感到擔憂。聯新國際醫院機場醫療中心的王懷蔚醫師強調，預先接種疫苗和全程佩戴口罩是保護自己與他人的最佳策略。
▲ 預先接種疫苗和全程佩戴口罩，是保護自己與他人的最佳策略。（圖／聯新國際醫院）
現代飛機的客艙雖然配備了高效能的空氣循環和過濾系統，可以有效降低病毒傳播的風險，但病毒仍可能透過近距離飛沫或接觸物體表面進行傳播。王懷蔚建議旅客在飛行中避免用手觸摸眼、口、鼻，並隨身攜帶小於100毫升的酒精乾洗手或消毒濕紙巾，擦拭扶手、餐桌、螢幕及安全帶扣環等高接觸表面。此外，機艙乾燥的環境會削弱呼吸道防禦能力，旅客應少量多次補充水分，以維持呼吸道黏膜的健康。
根據疾管署的資料，近期香港、中國、日本與南韓等地的流感疫情已開始上升，以A型H3N2為主流株；而歐洲與北美則為A型H1N1與A型H3N2共同流行。王懷蔚提醒，出國旅遊意味著暴露於不同的病毒環境中。今年的公費流感疫苗改採三價，包含A型H1N1、H3N2及B型Victoria病毒株，建議計畫旅遊的民眾在出國前至少提前兩週接種流感疫苗，以便讓身體有足夠時間產生保護力。
為何流感疫苗無法「一針免疫」？王懷蔚解釋，流感病毒尤其是A型，具有高度變異性，每年流行的病毒株皆不盡相同。世界衛生組織（WHO）會根據全球監測資料預測當年的流行趨勢，並建議疫苗組合。此外，疫苗的保護力會隨時間下降，約在接種後4至6個月抗體濃度即開始降低，因此每年接種才能維持足夠的保護力。
▲ 民眾施打疫苗示意圖。（圖／聯新國際醫院）
部分民眾因過敏史或用藥狀況對接種疫苗卻步，王懷蔚指出，隨著製程進步，雞蛋過敏者接種流感疫苗已無須特別擔心，國際研究顯示不會增加過敏風險。此外，使用抗凝血藥物的患者，因流感疫苗採肌肉注射且針孔極小，只需於施打後加壓3至5分鐘，即可避免出血風險。但若正處於發燒、急性感染或嚴重脫水等中重度不適情況，則建議延後接種。
在疫苗施打方面，流感疫苗主要為不活化疫苗，可以安心與其他不活化疫苗（如新冠疫苗、肺炎鏈球菌疫苗等）或是活性減毒疫苗（如麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗MMR疫苗、黃熱病疫苗等）同時接種在不同部位。王懷蔚分享，曾有民眾因出國需求一次施打3種疫苗，既符合入境規定又節省往返醫療院所的時間。
王懷蔚強調，出國前除了行程安排，健康防護也不可輕忽。建議民眾備妥防疫用品與個人常備藥物，如高山症預防用藥、高風險地區的抗瘧藥物等。部分國家亦要求入境旅客出示特定疫苗接種證明，如流行性腦脊髓膜炎疫苗、黃熱病疫苗等，須提前在國內完成施打。唯有事先諮詢專業醫療建議，才能為自己與家人打造無後顧之憂的防疫金鐘罩。
更多eNews報導
颱風季來了！10天後恐現「颱風窩」 氣象專家示警：規模恐超丹娜絲
快訊／台中某大學驚傳墜樓！男自行入校墜落 搶救後傷重宣告不治
其他人也在看
停止鑄造 1分錢硬幣走入歷史
有鑑於於1分硬幣的重要性日益下降，美國鑄幣局為節省成本，12日在費城鑄造最後一批1分硬幣後，宣布停產；1美分硬幣從此走入...世界日報World Journal ・ 17 小時前
《社會》流感疫情升溫 醫籲出國前2週速打疫苗、機艙戴口罩自保
【時報-台北電】隨著年末將近，許多民眾開始計畫聖誕節、新年與春節假期旅遊，然而全球流感疫情正逐漸升溫，特別是在長程飛行、密閉機艙中，病毒傳播風險也讓不少旅客擔憂。聯新國際醫院機場醫療中心醫師王懷蔚強調，「預先接種疫苗、全程佩戴口罩」是保護自己與他人的不二法門。 根據疾管署資料，近期香港、中國大陸、日本與南韓等地流感疫情已開始呈現上升趨勢，以A型H3N2為主流株；歐洲與北美則為A型H1N1與A型H3N2共同流行。王懷蔚提醒出國旅遊意味著暴露於不同病毒環境中，今年公費流感疫苗改採三價，即包含A型H1N1、H3N2及B型Victoria病毒株，提醒規劃旅遊的民眾，出國前務必提前2周接種流感疫苗，讓身體有足夠時間產生保護力。 王懷蔚建議旅客，於飛行中避免以手觸摸眼、口、鼻，並隨身攜帶小於100毫升的酒精乾洗手或消毒濕紙巾，擦拭扶手、餐桌、螢幕及安全帶扣環等高接觸表面。此外，機艙乾燥環境會削弱呼吸道防禦能力，可少量多次補充水分，有助維持呼吸道黏膜健康。 為何流感疫苗無法「一針免疫」？王懷蔚解釋流感病毒尤其是A型，具有高度變異性，每年流行的病毒株皆不盡相同。世界衛生組織WHO會依據全球監測資料預測時報資訊 ・ 16 小時前
男孩只能堅強隱忍？清大博士揭「嚴格教育」後果：長大不懂得情緒管理
身為男人要獨立果敢？清華大學社會學博士許雅淑於《何苦為男？》一書中，透過自身經驗、時事與社會案例，探究常被忽略的議題：「成為男人的代價是什麼？」並剖析男性在家庭、學校、職場、親密關係、婚姻中被賦予什麼期待。只有看清並鬆動這些框架，男性才能真正擁有「成為自己」的可能。以下為原書摘文：優活健康網 ・ 21 小時前
美國鑄幣局宣告歷史性終結：1美分硬幣停產 結束兩世紀流通
美國鑄幣局已正式停止生產流通超過兩個世紀的 1 美分硬幣，象徵著美國貨幣史上一次重大的轉變。2025 年 11 月 12 日，最後一枚 1 美分硬幣在費城美國鑄幣局被壓鑄完成，財政部司庫畢奇 (Brandon Beach) 親自協助鑄造了最後鉅亨網 ・ 17 小時前
經前症候群高峰期曝光！研究：女性「35歲」情緒最易失控 醫師教你分齡對症緩解
「以前經前頂多覺得累，怎麼現在脾氣也變差了？」許多30多歲女性都有這樣的困擾。統計顯示將近半數育齡女性受經前不適所苦，隨著年齡增長，不少人擔心症狀會越來越嚴重，但臨床觀察與研究顯示，事實未必如此。NOW健康 ・ 21 小時前
減肥卡關原因找到了！ 食物噪音讓人「整天都想著吃」，醫揭GLP-1藥物2大關鍵作用
越診所院長陳君琳醫師指出，減肥卡關常與「食物噪音」（Food Noise）有關，指的是大腦持續出現想吃東西的侵入性思緒。2025年歐洲糖尿病研究協會真實世界調查「INFORM」顯示，GLP-1腸泌素類藥物Semaglutide（司美格魯肽）能同時作用於「下視丘」與「獎勵系統」，關閉食物噪音，降低高糖高脂食物渴望。此外，該藥物亦具心肝腎三重保護力，有助降低心血管疾病風險。每日健康 ・ 20 小時前
Novavax JN.1開打！12歲以上可選廠牌 專家：兩種疫苗都安全有效
【健康醫療網／記者陳靖安報導】疾病管制署表示，截至今(114)年11月10日，公費流感疫苗累計接種約545萬人次，新冠疫苗約124萬人次，均高於去(113)年同期，因疫苗接種約需2週的時間才能獲得足夠保護力，提醒符合資格且尚未接種的民眾，儘速完成接種，以及早獲得免疫保護力。另11月12日起將新增提供Novavax JN.1新冠疫苗，滿12歲以上且尚未接種的公費對象可擇莫德納LP.8.1或Novavax JN.1任一廠牌疫苗接種，滿6個月以上至11歲的公費對象，僅可接種莫德納LP.8.1疫苗，2種疫苗均安全有效，請符合公費資格民眾儘速接種。 國內流感急診已連續下降 亞洲多國呈上升趨勢 依據疾管署監測國內呼吸道傳染病情形，第45週(11/2-11/8)類流感門急診就診計101,100人次，較前一週下降7.5%，其中急診類流感就診病例百分比連續2週低於流行閾值，研判脫離流行期；另上週(11/4-11/10)新增38例流感併發重症病例(8例H1N1、28例H3N2、2例A未分型)及7例死亡(1例H1N1、5例H3N2、1例B型)。 依實驗室監測資料顯示，目前社區中流行之呼吸道病原體以流感病毒為健康醫療網 ・ 20 小時前
4歲童掉餅乾屑慘遭撞牆成植物人 母同居男友依『剴剴條款』起訴求重刑
高雄市驚傳虐童案，一名鄭姓男子今年9月不滿同居女友4歲的兒子吃餅乾時碎屑掉地上，先是罰男童半蹲，後來又抓他的頭撞牆，導致嚴重腦傷變成植物人，手段兇殘。高雄地檢署迅速偵查終結，檢察官根據今年（114年）中廣新聞網 ・ 18 小時前
陳文茜罹癌第4期停止免疫療法 癱地大喊「自行宣告康復」
即時中心／廖予瑄報導資深媒體人陳文茜去（2024）年發文透露罹患黑色素癌第4期，且擴散至多個器官，正透過免疫治療、光子刀等方式治療。今（13）日她在臉書發文「自行宣告康復」，直指自己2個月前已自行決定停止免疫療法，「其他就豁出去了。」民視 ・ 12 小時前
18歲高中女發育好！月經卻從未來過 醫檢查驚「沒有陰道」
孩子在發育期還未出現性徵，可能是身體有問題。婦產科醫師鄭丞傑分享，一名身材發育良好的18歲高三生，月經遲遲沒有來，被母親帶到醫院做檢查，發現她先天性無陰道，子宮也發育不全，雖然可透過手術建立人工陰道，但生育能力受到影響。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
摘瘤竟刺破子宮…2刀疤如蜈蚣「輸8袋血才還魂」！女控國軍醫院：要我命
我差點死掉！一名30多歲羅姓女子控訴醫療疏失，今年4月到國軍高雄總醫院摘除子宮肌瘤，聽信醫師說詞，微創手術從陰道進去，沒有傷口、恢復快，幾乎不會有風險。原定上午8時開刀，情況出現變化，直到晚上21時她又被推進手術室，原來子宮和靜脈被穿刺大量失血，緊急輸8袋血才還魂，肚子就此留下2道超過15公分刀疤如蜈蚣爬至私密處，讓熱愛潛水、攝影的她相當自卑，而她第一時間喊痛求救，似乎被漠視，護理師只回「妳可能太緊張了」。對此，院方回應，患者術後發生併發症，調解中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
學校打流感疫苗前1天才揭曉廠牌惹怨 石崇良：家長的堅持不必要！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 今年流感疫情少見提早報到，出現一波「秋季流感」現象，且疾管署預估最快11月底，流感就會二度增溫，卻傳出有家長抱怨小孩子在學校接種流感疫苗，校方卻在打疫苗前一天下午才告知疫苗廠牌，根本沒時間了解及選擇。衛福部長石崇良今（13）日公開發話，強調如果孩子過去沒有特殊不良反應，家長不太需要堅持要打特定廠牌的疫苗，所有疫苗效果...匯流新聞網 ・ 22 小時前
「紫米VS黑米」哪個健康？醫揭答案 這1種最能減重、控血糖、護心血管
許多人聽到「澱粉」就立刻聯想到體重增加或血糖飆高，然而澱粉並非單一類型。家庭醫學科醫師李思賢表示，依照結構與消化速度，可區分為「快澱粉」與「慢澱粉」。快澱粉如白飯、白麵包，進入身體後迅速分解，使血糖短時間內上升。相對的，慢澱粉結構完整，含有較多纖維與抗氧化成分，能延緩能量釋放，對血糖調控及代謝更加友善。 黑米提供抗氧化功能 膳食纖維含量高 在眾多澱粉來源中，黑米值得特別推薦。李思賢醫師指出，黑米保留了外層糠皮與胚芽，因此膳食纖維含量明顯高於白米與紫米。這些纖維能延緩葡萄糖吸收，增加飽足感，對於體重控制者具有幫助。此外，黑米富含花青素，這是一種天然抗氧化物質，能對抗發炎反應並維護心血管健康。甚至黑米的抗氧化能力可超越藍莓。黑米在血糖反應上的表現相當突出，其血糖指數（GI）約落在42至50，屬於低GI食物。這對糖尿病患者或需要控制血糖的人特別重要。李思賢醫師解釋，原因在於黑米含有較多直鏈澱粉，其排列線性且不易被消化酵素分解，消化速度較慢。反之，紫米與糯米主要成分為支鏈澱粉，分解快、吸收快，因此血糖容易快速上升。這也解釋了為何部分人誤以為紫米健康，卻發現血糖控制不佳。 香氣與嚼勁 帶來額外飲常春月刊 ・ 1 天前
250萬人福音！研究證實「1蔬菜」有效控血糖：不是苦瓜
台灣糖尿病患人數已超過250萬，營養師楊斯涵表示，動物研究顯示，秋葵萃取物能改善高血糖，被餵以高脂飲食致肥胖型代謝異常的小鼠，在使用秋葵萃取物後，其血糖數值降低，且胰島素阻抗問題獲得改善。人體實驗則顯示，吃秋葵有助於穩定血糖。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
醫護搞錯小數點...2歲童服用10倍藥量 心臟驟停身亡
醫護搞錯小數點...2歲童服用10倍藥量 心臟驟停身亡EBC東森新聞 ・ 10 小時前
血糖都降不下來？原來你吃的「鹹食」比甜食可怕！6大隱藏糖陷阱
你以為不吃甜食就能穩血糖嗎？一位糖尿病患者三年來「滴糖不沾」，血糖卻一直很失控。榮新診所營養師李婉萍深入追問，才發現患者血糖不穩的真正兇手竟然是日常中常吃的「鹹零食」。營養師提醒，許多看似無害的食品，健康2.0 ・ 23 小時前
感冒好了卻一直咳嗽、喉嚨有痰？醫揭背後真相 要這樣做才會好
COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床表現上各有差異，但都屬於呼吸道病毒，常伴隨喉嚨痛、流鼻水與咳嗽等症狀。其中，持續分泌與堆積的痰液更是患者共同面臨的難題。國立台灣陽明大學臨床醫學博士、胸腔內科醫師蘇一峰表示，痰液原本具有保護呼吸道的作用，但在病毒感染與發炎刺激下，卻可能轉為黏稠、難以清除，進一步影響呼吸道功能與康復速度。正因如此，痰液處理與治療不僅是緩解不適的重要環節，也是確保呼吸道疾病患者恢復健康的關鍵步驟。 為何咳嗽、痰液會持續？ 長尾症狀＋呼吸道黏膜受損 蘇一峰醫師指出，COVID-19、流感與呼吸道融合病毒（RSV）雖然在臨床上各具特色，例如COVID-19可能引發長新冠後遺症、流感常伴隨高燒與全身痠痛，而RSV對兒童與長者則特別容易造成下呼吸道發炎與久咳不癒，但它們都有一個共同難題：痰液堆積。此外，臨床觀察顯示，呼吸道病毒的另一個特徵是可能留下「長尾症狀」，後遺症持續時間或長或短，且不容易根治。蘇一峰醫師解釋，即使病毒本身已經清除，患者仍可能持續數週甚至數月咳嗽。原因在於呼吸道黏膜在感染後受損，如同皮膚被刮傷，底層組織暴露後，容易因受到刺激而引發咳嗽與常春月刊 ・ 1 天前
不是肥肚子！中年女「1身材」是肝壞了：慘得中度脂肪肝
當女性步入更年期，脂肪分布會逐漸由年輕時的「梨形身材」轉變為「蘋果身材」，即腹部肥胖的問題會更明顯。但醫師陳威龍表示，若更年期後的女性仍維持著「梨形身材」，且大腿與臀部脂肪囤積的問題更加嚴重，這暗示著肝臟代謝功能可能異常，亟需留意。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
健保補充保費「這樣收」多4800億 石崇良眼睛一亮：好睡了
衛福部長石崇良日前突然拋出要改革健保補充保費收取公式，劍指存股族、定存族及房東，引發社會強烈反彈，行政院緊急喊卡。石崇良事後表示，面臨明年健保財務缺口將高達千億元「讓我睡不著」。國民黨立委賴士葆今（1中廣新聞網 ・ 12 小時前
牙別亂刷！醫曝動脈斑塊藏「口腔1細菌」 是心臟病幕後推手
許多人都認為，心臟病的主要元兇是油、膽固醇、壓力，但心臟外科醫師楊智鈞表示，「可能是因為你沒好好刷牙」，芬蘭坦佩雷大學（Tampere University）在2025年發表於《美國心臟協會期刊》（JAHA）的最新研究說明，心臟病的「隱形推手」可能是細菌。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前