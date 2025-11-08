少1隻腳的帝王蟹「半價」 風田開心買單「孝親」
綜藝節目《食尚玩家》熱血48小時，本周主持人風田、朵拉和麻由飛往日本，體驗「夢想中的北海道之必玩TOP5」。一行人出發前雀躍不已，就連日本籍的風田和麻由也難掩興奮之情。風田在旅程中不忘媽媽的叮囑，特地採買昂貴帝王蟹寄送回老家孝親。朵拉則在「愛情配對二選一」和麻由的對決中，以電眼迷倒熟男老闆，難得贏下一回。
此行從「大通公園」出發，以觀看藻岩山世界級百萬夜景結束。期間到大通公園品嘗限定水果蛋糕捲、4種起司熬煮的創意瀑布「御好燒」，以及到登別「尼克斯海洋公園」觀賞企鵝遊行，企鵝搖搖晃晃的萌樣，瞬間融化風田、朵拉和麻由，頻頻呼喊「好可愛、好可愛」。美食重頭戲不可少，節目到了札幌「成吉思汗」人氣烤羊肉店，3人大口吃下超厚鹽巴熟成的羊肉，又軟又嫩的滋味，讓3人齊聲發出「大滿足」讚美，風田吸吮著羊骨頭，忍不住大聲吆喝，忘情模樣遭麻由吐槽：「竟然吃出牛郎店的感覺！」
3位對於能到「場外市場」特別期待，製作單位讓3人爽嗑比臉大帝王蟹，還將帝王蟹一半蒸煮、一半炙烤，吃出兩種風味。朵拉大口咬下蟹肉，直稱讚：「太不可思議，除了有螃蟹的甜味，竟然還有水果香氣。」幸福感全寫在臉上。
風田此次肩負媽媽交付的任務，風田媽特地叮囑他採買帝王蟹，在店家介紹下，風田興奮對著鏡頭透露：「原來購買少一隻腳的帝王蟹，直接變成半價，超划算。」立刻買單將孝心蟹寄回老家。
這次北海道之行，帥哥老闆、店長頻頻現身，風田見機不可失，玩起節目久違的橋段─「愛情配對二選一」。朵拉一開始電力全開，在「成吉思汗」烤羊店綻放電眼和嬌俏笑容，電得熟男老闆羞紅了臉，成功牽手配對。麻由不甘示弱，在「御好燒」店，靠著熱舞擄獲酷哥店長的心，成功扳回一城，期間還數度找機會牽手，讓風田和朵拉在旁看好戲。
《食尚玩家》熱血48小時自11月11日起，播出時間改至每周二晚間10點。
