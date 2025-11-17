少2字就是假的！游淑慧揭詐騙驚險瞬間 警政署曝「6撇步」避免上當

游淑慧揭受騙驚險瞬間，警政署曝「6撇步」避免上當。圖／鏡報

全民普發現金1萬元陸續入帳，許多民眾都收到銀行訊息通知，不過，近來詐騙層出不窮，有民眾甚至因此損失高達367萬元，就連國民黨台北市議員游淑慧都差點上當！對此，內政部警政署傳授「6撇步」，提醒民眾應留意以避免受騙。

「連我都差點被騙！」游淑慧在臉書發文表示，昨（16）天收到一封mail，以假亂真到她直接用mail下方連結去查詢自己有無罰單，打開網頁後，畫面確實跟監理服務有9成像，再次查看郵件內容，發現通知的是違停事件，由於她沒有車，因此根本不會有違停的罰單。

游淑慧進一步確認網址 https://mvds-twapp.net ，其中mvds確實是交通部監理服務網的縮寫，但沒有政府網頁的「.gov」2字，正確版本應為 https://www.mvdis.gov.tw/ ，於是她直接改用google去搜尋交通部監理服務網官網並登錄查詢，果然通知郵件和網頁連結都是詐騙資訊。她提醒民眾，先停下來思考一下，看清訊息內容，若有網頁連結要看清楚網址，查一下google關鍵字，看有無類似的詐騙已被揭露過。

此外，游淑慧也分享數發部網路詐騙通報查詢網，提供民眾查詢詐騙相關案件，不過，她使用後認為，這個網頁做得非常陽春，自己就挺像詐騙網頁，不僅點進去沒有任何官方介紹，且每一篇發布的警訊，都只有個位數或兩位數點閱，這讓她不禁直酸「花多少錢建置？花多少錢經營？政府部門二二六六打詐，詐騙集團風風火火行騙，數發部的經費不是很多？」

普發1萬大家都在等 詐騙集團也盯上這波政策

內政部次長吳堂安表示，警政署自9月11日起成立專案小組，監控詐欺廣告、假冒社群帳號及可疑網站，截至11月10日已移除56則詐欺廣告、停權50個涉詐帳號，並通報3件偽冒財政部網站停止解析。

他指出，7起已知被害案件中，1件因點擊釣魚郵件盜刷信用卡，4件為假冒檢警恐嚇詐騙，2件涉及金融帳戶資料，最大損失達367萬元。數位發展部已建立偽冒網域阻斷流程，確保詐騙網站無法運作。

避免詐騙很簡單 警政署傳授「6撇步」

把握「兩不會」：

1. 政府不會傳簡訊或Email要你點連結登錄。

2. 政府不會打電話叫你到ATM或網銀操作轉帳。

堅守「四不原則」：

1. 不點擊可疑連結

2. 不填寫個資帳號

3. 不匯款任何費用

4. 不轉傳陌生訊息。

警政署呼籲民眾，想安心領取普發金，就要提高警覺，不要讓1萬元變成詐騙集團的獲利，遇到疑慮，應立即撥打165反詐騙專線查詢。

警政署傳授「兩不會」與「四不原則」，讓民眾避免遭詐騙。圖／翻攝自內政部警政署



