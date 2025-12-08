「尖叫之夜」劉詩詩獎換給白鹿 粉絲怒了

原定頒給劉詩詩（左）的獎項被改頒給白鹿。（取材自微博）

一年一度的中國娛樂圈盛事愛奇藝尖叫之夜6日登場，各獎項競爭激烈，但在頒發年度喜愛女性角色時，卻上演了一場大「抓馬」。平台疑似臨時竄改票選結果，原定屬於劉詩詩「淮水竹亭」東方淮竹一角的角色獎項，被替換為女演員白鹿 「臨江仙」的角色，中國網友瞬間炸鍋，砲轟平台「內部操作」。

有網友指出，當天在頒發2025年度喜愛（電視劇）女性角色前三名時，名次順序與桃豆世界11月21日公告票選結果不同。原本的排名是李沁「一笑隨歌」、楊冪「生萬物」、劉詩詩 「淮水竹亭」，但當天頒獎結果卻把楊冪從原本的第二名降至第三名，而原訂屬於劉詩詩「淮水竹亭」的獎項，卻變成女演員白鹿「臨江仙」的角色。

廣告 廣告

劉詩詩的獎項平白飛了，引發粉絲憤怒，痛批愛奇藝違反公告，質疑平台是否存在「內部操作」或「臨時干預」情況，要求給出完整交代。對此，愛奇藝6日晚間在微博官方帳號回應，稱因工作疏忽導致當晚頒獎名次有誤，正確的訊息以11月21日公告票選結果為主。然而這篇聲明卻進一步點燃網友怒火，因為這次的人氣投票需要付費，愛奇藝卻未提出任何補償方案，怒斥：「退錢」、「毫無底線」、「這不是失誤，是明晃晃的欺詐」。

據了解，這場爭議不只是篡改名次，還有權益兌現的全面「跳票」。本次票選投票規則明確標註「前三名獲尖叫之夜晚會口播/投屏推薦」，粉絲們為了替「我推」抬轎，不但按平台指引簽到、聊天、課金提升熱度值，VIP用戶更額外付費獲取助力權限，沒想到最後劉詩詩被移出前三名，平台原先承諾的口播宣傳也石沉大海。

愛奇藝這次「出包」，讓不少粉絲痛批規則形同虛設，「若不是粉絲維權，這角色怕是要被憑空抹去」、「刷新行業下限」、「投票結果隨意更改，以後誰還敢信平台評選」；也有人認為投票機制分明是在「割韭菜」，「花錢愈多，話語權愈大」，早已偏離評選初衷。

更多世界日報報導

川普再緊縮移民政策 綠卡等非公民出入境26日起須生物辨識

紐時：拜登當選就得知移民問題會出大亂 卻一再無視警告

中國「最美女保鏢」現身 保護馬克宏夫人 曾1人打敗5日本人