尖叫聲！《Kpop獵魔女團》確定拍第2集 最快2029年登場…等4年原因曝光

Netflix動畫《Kpop獵魔女團》劇照。Netflix/美聯社



粉絲尖叫！Netflix冠軍動畫電影《Kpop獵魔女團》（Kpop: Demon Hunters），成為今年線上平台的黑馬，Netflix與索尼動畫正式宣布第2集製作計畫，目前預計2029年問世。索尼動畫表示，因動畫電影製作耗時較長，因此兩部作品可能會有長達四年的間隔時間。

事實上，《Kpop獵魔女團》爆紅，除了故事本身引人入勝外，但動聽歌曲更是讓全球宣傳的最佳幫手，首集不僅在線上平台創下驚人觀看紀錄，更於北美戲院以「限定K歌場」形式上映，短短兩天便登上票房冠軍，成為疫情後罕見的票房奇蹟。

廣告 廣告

《彭博社》報導，Netflix和Sony證實雙方已經敲定協議，將製作《Kpop 獵魔女團》第二集，計劃在2029年發行。但粉絲可能要再等等，因為動畫電影製作耗時較長，預計可能長達四年的等待時間。

Netflix動畫《Kpop獵魔女團》劇照。Netflix/美聯社

事實上聯合導演瑪姬姜（Maggie Kang）已經透露，希望發展續集。她7月受訪時強調：「我們已經為潛在的背景故事設定了很多內容。顯然，還有很多問題沒有得到解答，很多領域尚未探索。但沒辦法，因為一部電影只有85分鐘。」

《Kpop 獵魔女團》講述魯米（Rumi）、米拉（Mira）與佐伊（Zoey）組成的K-Pop女團「HUNTR/X」，擁有超能力驅逐惡魔。惡魔振宇（Jinu）提議打造了惡魔男團「Saja Boys」，吸引粉絲，藉此削弱獵魔女團的力量。沒想到，振宇意外發現魯米竟有一半的惡魔血統，逐漸擦出火花，振宇的過往秘密也被挖出。

更多太報報導

完整時間軸／謝侑芯猝死變謀殺轉折關鍵 黃明志最重死刑

與謝侑芯過夜...黃明志持2包毒品想逃！「稀疏光頭+鬍渣」遭逮照曝光

噁運將爬後座性侵…22歲女「子宮、陰道」全受損 拒絕再沉默！「為何像是我犯了罪？」