尖叫、指引聲頻傳！張文殺進誠品南西店 中山警追擊畫面曝光

因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。

記者楊忠翰／台北報導

中山分局警員進入誠品南西店追捕張文。（圖／翻攝畫面）

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，27歲的張文先在台北車站M7出口點燃煤油彈，同時向四周丟擲煙霧彈，並砍殺欲阻止的余姓男子，再前往捷運中山站外丟擲煙霧彈，接著砍殺8名路人，最後直奔誠品南西店頂樓墜樓身亡；警方為了平息網友質疑，21日公布密錄器畫面，多名警員在民眾引導下，一路衝上頂樓追捕張文，連一刻都沒有耽擱！

警方調查，19日傍晚6時39分，張文在南京西路旅館補足裝備後，徒步來到捷運中山站出口處，先在路中央丟擲3顆煙霧彈，接著快步走向誠品南西店，過程中他朝蕭姓男騎士左頸猛劃一刀，並在騎樓處砍殺3名路人，然後進入百貨公司1樓大廳。

廣告 廣告

張文心知追兵在後，腳步絲毫沒有停留，沿著手扶梯衝到4樓，他才連續砍傷4名顧客，其中王姓男子胸部被劃開長長一刀，導致失血過多而亡；張文隨即走樓梯到頂樓，並直接打開逃生門，他脫下全身裝備及刀械，從頂樓墜落重傷而亡。

根據密錄器畫面顯示，警方獲報後隨即出動快打部隊，多名警員迅速趕抵誠品南西店門口，所有人馬不停蹄快步上樓，過程中尖叫聲此起彼落，熱心民眾及百貨員工則協助指引方向，快打部隊才能在最短時間內抵達頂樓，但張文已經先一步墜樓身亡。

中山分局警員進入誠品南西店追捕張文。（圖／翻攝畫面）

中山分局警員進入誠品南西店追捕張文。（圖／翻攝畫面）

中山分局警員進入誠品南西店追捕張文。（圖／翻攝畫面）

更多三立新聞網報導

想法令人膽寒！根據地點特性分配裝備 張文欲製造最大傷亡

釐清動機的最後希望！張文縱火燒租屋處滅證 筆電硬碟沒燒毀解密中

態度從容！張文變裝離開租屋處 拖行整箱汽油彈畫面曝光

疑為淘寶仿冒品！張文持《浴血任務》長刀？ 經銷商：缺貨已4年

